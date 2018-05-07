Erken Seçim 2018: Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni seçim düzenlemelerini ne kadar biliyorsunuz?

Türkiye, 24 Haziran Pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.
Bu seçim birçok açıdan önem taşıyor.
Mart ayında kabul edilen ve kamuoyunda kısaca "ittifak yasası" olarak bilinen kanun değişiklikleriyle seçim sisteminde yapılan bir dizi önemli değişiklik ilk kez 24 Haziran'da uygulamaya girecek.
Ayrıca, bu seçimlerle birlikte geçen yılki referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş de tamamlanmış olacak.
Seçimle ilgili yapılan düzenlemeler ve yeni sistem hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
Testimizi yapın, bilginizi ölçün.
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