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Erken Seçim 2018: Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni seçim düzenlemelerini ne kadar biliyorsunuz?

07.05.2018 03:57 | Son Güncelleme

Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Bu oylamada, seçim sistemindeki yeni düzenlemeler ilk kez uygulamaya geçirilecek. Ayrıca cumhurbaşkanlığı sistemi de bu seçimlerle resmen hayata geçecek.

Erken Seçim 2018: Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni seçim düzenlemelerini ne kadar biliyorsunuz?

Türkiye, 24 Haziran Pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.

Bu seçim birçok açıdan önem taşıyor.

Mart ayında kabul edilen ve kamuoyunda kısaca "ittifak yasası" olarak bilinen kanun değişiklikleriyle seçim sisteminde yapılan bir dizi önemli değişiklik ilk kez 24 Haziran'da uygulamaya girecek.

Ayrıca, bu seçimlerle birlikte geçen yılki referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş de tamamlanmış olacak.

Seçimle ilgili yapılan düzenlemeler ve yeni sistem hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Testimizi yapın, bilginizi ölçün.

Erken Seçim 2018: Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni seçim düzenlemelerini ne kadar biliyorsunuz?

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