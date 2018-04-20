Erken Seçim 2018: HDP'nin stratejisi ne olacak?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Perşembe günü İzmir ve Mersin'de katıldıkları etkinliklerle seçim çalışmalarını başlattı. HDP'nin aday seçimi, ittifaklar ve ikinci tura kalınması durumundaki tavrının 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarında önemli etkisi olacak. 'Adaylık açıklaması gelecek hafta' BBC Türkçe'ye konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili adaylık kararını gelecek hafta içi kamuoyuna açıklayacağını belirtti. Oluç, şu anki kararlarının seçimlere kendi adaylarıyla girmek olası bir ikinci turda ise muhalefetin adayını demokratik ilkeler bağlamında değerlendirmek olduğunu söylüyor. Aday çıkarma konusunda karar değişikliği olup olmayacağına dair Oluç, "Bizim şu andaki karar budur ama diyelim ki yepyeni bir durum ortaya çıktı ve bunun tartışılma ihtiyacı var. Bizim yetkili kurullarımız oturur bunu tartışır" diyor. Peki, kararda değişiklik olmazsa aday nasıl belirlenecek? Hangi isimler telaffuz ediliyor? Bu konuda 2014 Cumhurbaşkanlığı sürecinde yaptıkları gibi, parti bileşenlerinden sendikalara, meslek örgütlerinden yöre derneklerine geniş bir çerçevede görüşmeler yürüttüklerini, havuzdaki isimlerden birinin buna göre seçileceğini söylüyor.

Havuzdaki isimlerle ilgili bilgi vermenin doğru olmayacağını ancak bunun birkaç kişi olduğunu belirtiyor Oruç. Demirtaş aday gösterilebilir mi? HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kamuoyunda ismi adaylık için tartışılan isimler arasında. Oluç, havuzda Demirtaş'ın isminin var olup olmadığını bu aşamada söyleyemeyeceğini ancak 'herkesin gönlünden geçenin Demirtaş olduğunu' belirtiyor: "Demirtaş geçen dönem bizim eş genel başkanımız, geçen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımızdır. Şu anda Parti Meclisi üyemizdir. "Demirtaş herkesin aklından, yüreğinden geçen bir isimdir. Üstelik mağdur vaziyettedir, şu anda cezaevindedir, haksız yere tutulmaktadır. "Ama ismi havuzdadır desem de değildir desem de doğru olmaz. Elbette ki herkesin gönlünden geçen odur ama koşullar uygun mudur, bunlara biraz daha bakmamız gerekiyor." HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, adayları kim olursa olsun 24 Haziran'da tıpkı 7 Haziran 2015'te olduğu gibi kapsayıcı bir kampanya yürüteceklerini söylüyor: "Kampanyanın, bizim kendimize ait olan kavramları ya da hedefleri dile getirmekten çok asgari, herkesin üzerinde buluşabileceği bir demokratik zemin neyse bunun üzerinde şekillenmesini istiyoruz."

HDP olası ikinci turda ne yapacak? Oluç, olası bir ittifak veya seçimlerin ikinci tura kaldıklarında nasıl bir politika izleyeceklerini diğer adayların belirleyeceğini söylüyor. "Bizim için şu an için önemli olan, isimlerden ziyade asgari demokrasi ilkeleri. İkinci tura kalacak olanlar bu var olan sistemi devam ettirecekler mi, ettirmeyecekler mi bunun açıklanması gerekiyor. Bunu açıklanırsa çok asgari bir zeminde bir demokrasi tarifi yapılmış olunur diye düşünüyoruz. Adayların genel olarak demokrasiyi savunması bizim için yeterli bir kriterdir." 'Ekmeleddin İhsanoğlu perspektifi tekrarlanmamalı' HDP'nin, özellikle CHP'nin adayının kim olacağını son derece önemsediği anlaşılıyor. Ouç, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığıyla ilgili anlayışın tekrarlanmaması gerektiğini söylüyor: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapmak istediğini göremiyoruz. Toplumun önüne yeniden bir Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adaylık perspektifiyle mi gelecekler yoksa hakikaten demokrat bir adayla mı çıkılacak, bunlara bakmak gerekiyor." Meral Akşener ve İYİ Parti'ye yaklaşım Peki HDP, seçimlerin ikinci tura kalması ve ikinci adayın Meral Akşener'in olması durumundan nasıl bir tavır alır?