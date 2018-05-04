Muhalefet ittifakı nasıl işleyecek?

Erken seçim kararının ardından "ortak cumhurbaşkanı adayı" arayışı sonuçsuz kalan ve her partinin kendi adayıyla cumhurbaşkanlığı için yarışmasında karar kılan muhalefet partileri, parlamento seçimlerinde ise "en geniş tabanlı" olmasa da 4 parti ittifakıyla seçime gitme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığında rekabet, parlamento seçiminde güçbirliği yapacak olan muhalefet ittifakının protokolünde neler yer alacak? İttifak dışı tutulan HDP ne yapacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin (DP) ittifakı' ile ilgili merak edilenleri derledik:

İTTİFAK LİSTESİ NASIL OLACAK?

CHP, İYİ Parti, SP ve DP'den oluşacak dörtlü ittifakın protokol taslağı siyasi parti liderlerine iletildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP, İYİ Parti ve SP kendi isim ve amblemleriyle ittifakta yer alacak. DP adayı ise İYİ Parti listesinden aday gösterilecek. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bu kapsamda milletvekili adayı gösterilmesi bekleniyor. DP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Akşener'i destekleyecek.