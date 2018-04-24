Erken seçim 2018: Muhalefet partileri hangi seçenekleri tartışıyor?

Ancak seçimlere çok kısa süre kalması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise hedefini, "ilk turda seçimi alma" üzerine kurması nedeniyle, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmaması riski bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Başkanlık sistemine 'Hayır' diyen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP, baştan beri, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda herkesin kendi adayını çıkarması, ikinci tura çıkan partinin adayının desteklenmesi formülünü dile getiriyordu.

Son gelişmelerin ardından, muhalefet bloğunda cumhurbaşkanı adaylığı ve ittifaklar konusundaki olası gelişmeler ve kulislerde konuşulan formülleri derledik.

İYİ Parti, CHP'nin bu beklenmedik hamlesinin hemen ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçim vizesi almayı başardı. Cumhurbaşkanı adaylığı ve genel seçim ittifakı konusundaki kararlarını yoğun görüşme trafiğinin ardından hafta sonuna kadar netleştirmesi beklenen muhalefet cephesinde "ortak cumhurbaşkanı adayı" çıkarılması seçeneği ön plana çıktı.

CHP heyetinin Meral Akşener ile görüşmesinde de bu öneriyi seçeneklerden biri olarak sunduğu belirtiliyor. Bu seçenekte, aralarında HDP'nin de yer aldığı ve 'Hayır' bloğunda bulunan 7 partiyi kapsayan ittifakın parlamentoda çoğunluğu ele geçireceği, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna da psikolojik üstünlükle gireleceği hesabı yapılıyor.

Ancak, son gelişmelerin ardından, "ortak cumhurbaşkanı adayı" çıkarma formülü ön plana çıktı. Muhalefet bloğu, ortak cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşılması halinde, kamuoyu önünde "birlik" görüntüsü yaratmak ve muhalefetin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi için "sıfır baraj ittifakı" formülü tartışılıyor.

Seçim kararı öncesinde İYİ Parti-SP-DP'nin ayrı, CHP'nin küçük sol partilerle ayrı, HDP'nin de kendi bileşenleriyle ayrı ittifak yapması formülü konuşuluyordu.

Bu olasılık nedeniyle muhalefet cephesi önce "ortak aday çıkarmak" için uzlaşma arayacağı, uzlaşma çıkmaması halinde "herkesin ilk turda kendi adayını çıkarması" formülünün gündeme gelebileceği belirtiliyor.

HDP'nin ittifaka dahil edilmesi halinde cumhurbaşkanlığı seçiminde Kürt oylarının da alınacağı hesabı yapılıyor.

Bu oluşumun adı olarak da "demokrasi ittifakı" adı ön plana çıkıyor. Ancak İYİ Parti ile HDP'nin yan yana gelmesi bu formülün en büyük açmazını oluşturuyor.

Üzerinde durulan ve yaşama geçmesi daha kolay seçenek olarak ise CHP-İYİ Parti-SP-DP ittifakı gösteriliyor.

İlkeler belirlenecek

SP, CHP ve İYİ Parti Genel başkanları arasında yapılacak görüşmelerin önemli bir ayağını da ittifak ve ortak aday yapılması halinde seçim sonrasında yaşama geçirilecek "ilkeler" üzerindeki uzlaşma arayışı oluşturacak.

Bu çerçevede, ilk turda tek aday üzerinde uzlaşılacaksa, başkan yardımcılarının önceden ilan edilmesi dahil, "parlamenter sisteme dönüş, güçler ayrılığı" gibi temel konularda kamuoyuna verilecek taahhütler, seçimler sonrasında güçbirliği yapan partilerin hükümette nasıl temsil edilecekleri konusunda uzlaşma aranacak.

İlk turda her partinin kendi adayını çıkarması yöntemi üzerinde anlaşma sağlanması halinde de, ikinci tura çıkacak partinin adayına destek ilkeleri ve yine seçim sonrasına dönük taahhütleri içeren bir protokol hazırlanacak.