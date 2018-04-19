Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor

"Bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun bir şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi, uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de önce MHP lideri Bahçeli ardından da Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.

"Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık kaldığımız sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Ak Parti ve MHP Meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır. Kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

https://twitter.com/bbcturkce/status/986608440456941568

CHP'li Tezcan: Bu yönetememenin ilanıdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim kararı konusunda "Biz seçimlere hazırız. Yaptığı açıklama Erdoğan'ın kaybedeceğini gösteriyor. Zaten millet bunlardan bıktı. 2018 demokrasinin yılı olacak" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, seçim tarihinin açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, "Biz seçime hazırız. Başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı, yönetememenin ilanıdır" dedi.