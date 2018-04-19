Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de önce MHP lideri Bahçeli ardından da Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.
MHP lideri Salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos tarihini dile getirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini açıkladığı konuşmasında, Suriye'deki sınır ötesi operasyonları, bölgedeki önemli hadiseleri ve eski sistemin aksaklıklarının bir an önce giderilmesi gerekliliğini gösterdi.
Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran açıklaması:
"Bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun bir şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi, uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.
"Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık kaldığımız sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Ak Parti ve MHP Meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır. Kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"
https://twitter.com/bbcturkce/status/986608440456941568
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim kararı konusunda "Biz seçimlere hazırız. Yaptığı açıklama Erdoğan'ın kaybedeceğini gösteriyor. Zaten millet bunlardan bıktı. 2018 demokrasinin yılı olacak" diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, seçim tarihinin açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, "Biz seçime hazırız. Başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı, yönetememenin ilanıdır" dedi.
Tezcan, seçimlerin yapılacağının açıklandığı 24 Haziran tarihinin üniversite sınavına denk gelmesine de konuşmasında vurgu yaptı.
Bu açıklama ile eş zamanlı olarak Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) YKS sınav tarihinin, 30 Haziran - 1 Temmuz olarak değiştirildiğini açıkladı.
24 Haziran tarihi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "100 bin imza ile aday olacağım." açıklamasını yaptı:
"Biz 16 Nisan'a çalıştık. Biz partimizi kurarken çalıştık. 16 Nisan'da 37 ile gitmişiz. Yarın itibariyle benim gittiğim il sayısı 54 il olacak. Dolayısıyla biz buradayız, varız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simsarlarına şunu söylüyorum. Korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanlığı ve iktidar olmayı 24 Haziran'da İYİ Parti ve kadroları başaracak"
Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da, "Biz ülkemizin ve bölgemizin rahat bir nefes almasını sağlamak için geliyoruz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.
https://twitter.com/meral\_aksener/status/986600913803599872
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da erken seçim tarihini Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi ve "Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır." mesajını paylaştı.
https://twitter.com/T\_Karamollaoglu/status/986605534257135617
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