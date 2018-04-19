HABER

Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor

19.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 24 Haziran tarihinde yapılacağını söyledi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileriyse "seçime hazırız" mesajı verdi.

Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de önce MHP lideri Bahçeli ardından da Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.

MHP lideri Salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos tarihini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini açıkladığı konuşmasında, Suriye'deki sınır ötesi operasyonları, bölgedeki önemli hadiseleri ve eski sistemin aksaklıklarının bir an önce giderilmesi gerekliliğini gösterdi.

Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran açıklaması:

"Bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun bir şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi, uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.

"Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık kaldığımız sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Ak Parti ve MHP Meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır. Kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

https://twitter.com/bbcturkce/status/986608440456941568

CHP'li Tezcan: Bu yönetememenin ilanıdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim kararı konusunda "Biz seçimlere hazırız. Yaptığı açıklama Erdoğan'ın kaybedeceğini gösteriyor. Zaten millet bunlardan bıktı. 2018 demokrasinin yılı olacak" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, seçim tarihinin açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, "Biz seçime hazırız. Başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı, yönetememenin ilanıdır" dedi.

Tezcan, seçimlerin yapılacağının açıklandığı 24 Haziran tarihinin üniversite sınavına denk gelmesine de konuşmasında vurgu yaptı.

Bu açıklama ile eş zamanlı olarak Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) YKS sınav tarihinin, 30 Haziran - 1 Temmuz olarak değiştirildiğini açıkladı.

İYİ Parti: Sayın Erdoğan siyasetten tasfiye olacaktır

24 Haziran tarihi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "100 bin imza ile aday olacağım." açıklamasını yaptı:

"Biz 16 Nisan'a çalıştık. Biz partimizi kurarken çalıştık. 16 Nisan'da 37 ile gitmişiz. Yarın itibariyle benim gittiğim il sayısı 54 il olacak. Dolayısıyla biz buradayız, varız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Arkadaşlarımızın isteği ve talebiyle 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simsarlarına şunu söylüyorum. Korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanlığı ve iktidar olmayı 24 Haziran'da İYİ Parti ve kadroları başaracak"

Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da, "Biz ülkemizin ve bölgemizin rahat bir nefes almasını sağlamak için geliyoruz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

https://twitter.com/meral\_aksener/status/986600913803599872

'Bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır.'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da erken seçim tarihini Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi ve "Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır." mesajını paylaştı.

https://twitter.com/T\_Karamollaoglu/status/986605534257135617

Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı! Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
Uçakta dehşet anları: Ölü ve yaralılar varUçakta dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İlginizi Çekebilir

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

Avusturya'dan skandal hamle!

Avusturya'dan skandal hamle!

Donald Trump'tan çekilme sinyali!

Donald Trump'tan çekilme sinyali!

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.