Erken seçim 2018: YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimini tamamlayarak Resmi Gazete'ye gönderdi.
YSK'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs" denildi.
İttifak başvurusu için son tarih 6 Mayıs, milletvekili aday listelerinin son teslim tarihi 21 Mayıs oldu.
SEÇİM TAKVİMİ:
30 Nisan
Seçimin başlangıç tarihi
1 Mayıs
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih
2 Mayıs
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adayları için son başvuru günü
3 Mayıs
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarından başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek
4 Mayıs
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak
5 Mayıs
Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular saat 17.00'de sona erecek
6 Mayıs
Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün
7 Mayıs
Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü
9 Mayıs
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü
10 Mayıs
Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı
11 Mayıs
Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü
12 Mayıs
Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK'ce karara bağlanacak
13 Mayıs
Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminin başlangıcı
14 Mayıs
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin YSK'da kurayla belirlenmesi
18 Mayıs
İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü
20 Mayıs
İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi
21 Mayıs
Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü
22 Mayıs
Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi
26 Mayıs
Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak
27 Mayıs
Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve itirazlar karara bağlanacak
30 Mayıs
YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek
7 Haziran
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak
14 Haziran
Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak
17 Haziran
Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak
19 Haziran
Yurt dışı oy verme işlemi sona eriyor
23 Haziran
Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek
24 Haziran
Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü ikinci oylama yapılacak.
İkinci oylama propaganda dönemi 25 Haziran'da başlayacak.
Yurt dışında oy verme işlemi 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'da sona erecek.
Seçim propaganda dönemi 7 Temmuz saat 18.00'de sona erecek.
Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları 9 Temmuz'da, kesin sonuçları ise 12 Temmuz'da ilan edilecek.
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