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Erken seçim 2018: YSK seçim takvimini açıkladı

27.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimi açıkladı. Takvime göre cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs 2018 oldu.

Erken seçim 2018: YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimini tamamlayarak Resmi Gazete'ye gönderdi.

YSK'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs" denildi.

İttifak başvurusu için son tarih 6 Mayıs, milletvekili aday listelerinin son teslim tarihi 21 Mayıs oldu.

SEÇİM TAKVİMİ:

30 Nisan

Seçimin başlangıç tarihi

1 Mayıs

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih

2 Mayıs

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adayları için son başvuru günü

3 Mayıs

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarından başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek

4 Mayıs

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak

5 Mayıs

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular saat 17.00'de sona erecek

6 Mayıs

Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün

7 Mayıs

Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü

9 Mayıs

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü

10 Mayıs

Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı

11 Mayıs

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü

12 Mayıs

Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK'ce karara bağlanacak

13 Mayıs

Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminin başlangıcı

14 Mayıs

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin YSK'da kurayla belirlenmesi

18 Mayıs

İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü

20 Mayıs

İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi

21 Mayıs

Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü

22 Mayıs

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi

26 Mayıs

Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak

27 Mayıs

Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve itirazlar karara bağlanacak

30 Mayıs

YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek

7 Haziran

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak

14 Haziran

Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak

17 Haziran

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak

19 Haziran

Yurt dışı oy verme işlemi sona eriyor

23 Haziran

Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek

24 Haziran

Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek

İkinci oylamaya ilişkin seçim takvimi

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü ikinci oylama yapılacak.

İkinci oylama propaganda dönemi 25 Haziran'da başlayacak.

Yurt dışında oy verme işlemi 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'da sona erecek.

Seçim propaganda dönemi 7 Temmuz saat 18.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları 9 Temmuz'da, kesin sonuçları ise 12 Temmuz'da ilan edilecek.

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