Erken seçim 2018: YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimini tamamlayarak Resmi Gazete'ye gönderdi.

YSK'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs" denildi.

İttifak başvurusu için son tarih 6 Mayıs, milletvekili aday listelerinin son teslim tarihi 21 Mayıs oldu.

SEÇİM TAKVİMİ:

30 Nisan

Seçimin başlangıç tarihi

1 Mayıs

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih

2 Mayıs

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adayları için son başvuru günü

3 Mayıs

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarından başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek

4 Mayıs

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak

5 Mayıs

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular saat 17.00'de sona erecek

6 Mayıs

Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün