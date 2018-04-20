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Erken seçim önergesi TBMM'de görüşülecek

20.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de MHP ve AKP'nin sunduğu ortak erken seçim önergesi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Erken seçim önergesi TBMM'de görüşülecek

Türkiye'de AKP ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından bugün TBMM'de görüşülecek. Önergenin, bugün TSİ 14:00'te Meclis Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, önergede şu ifadeler yer aldı: "Nitekim 16 Nisan 2017'de yapılan halkoylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol, bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye'nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesini zorunlu kılmıştır."

Türkiye'de erken seçimin 24 Haziran tarihinde yapılabilmesi için önergenin Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor.

Önergeyi sunan AKP ve MHP'nin toplam milletvekili sayısı, erken seçim kararının alınması için yeterli durumda. Önergenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklaması bekleniyor.

AKP ve MHP'nin ortak erken seçim teklifi Perşembe günü Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti. HDP, Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliklerinin düşürülmesini protesto etmek üzere toplantıyı terk ederken, teklif CHP’nin de desteğiyle oy birliği ile kabul edildi.

DW/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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