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Erken seçim teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

19.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Anayasa Komisyonu'nda AKP ve MHP'nin ortak erken seçim önergesi kabul edildi. Seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasını öngören önerge, yarın 14:00'te TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Erken seçim teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Anayasa Komisyonu'nda AKP ve MHP'nin ortak erken seçim önergesi kabul edildi.

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasını öngören önerge, yarın 14:00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Erken seçime gidebilmek için kararın Meclis tarafindan onaylanması şart.

TBMM'de toplam 539 milletvekili var ve tezkereye 276 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor.

AKP, Meclis başkanı dışında 317 milletvekiline sahip. AKP ile MHP'nin toplam sandalye sayısı ise 352. Dolayısıyla iki partinin 'evet' demesi erken seçim önünde engel bırakmıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter üzerinden komisyonun toplandığını şu şekilde duyurdu:

https://twitter.com/abdulhamitgul/status/987003453556903937

Ayrıntılar birazdan...

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