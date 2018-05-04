Erken seöim 2018 - 5 partiden 'Kürdistani seçim ittifakı': 'Başarıyı Kürt birliğiyle sağlayabiliriz'

Cumhur ittifakı ile 4 muhalefet partisinin Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) dışarıda bırakacak şekilde ittifak kurmasının ardından, Diyarbakır'da toplanan 5 parti, 24 Haziran seçimlerine ittifak olarak girme kararı aldı. 'Kürdistani seçim ittifakı' olarak adlandırılan ve PAK (Kürdistan Özgürlük Partisi), PSK (Kürdistan Sosyalist Partisi), PDK-T (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi), PDK Bakur, Azadi Hareketi'nden oluşan ittifak, "Savaşa, askeri operasyonlara, OHAL'e karşı çıkarak, Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl çözümü için tüm tarafların muhatap olarak alındığı bir diyalog sürecinden yana olmak" gibi prensiplerde bir araya gelmenin mümkün olduğunu ifade ettiler. Açıklamadan BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kürt siyasetçiler, Kürt cenahının HDP ve Hüda Par'ın da dahil olduğu bir seçim ittifakına gitmesi gerektiğinivurguladı. Sertaç Bucak: Kürtler de kendi aralarında bir ittifak kurup bu ittifaklarla, partilerle seçimlerde rekabete girebilirler Kürt Demokratları Platformu Sözcüsü Sertaç Bucak, hem cumhur hem de muhalefet ittifakına karşı Kürtlerin de kendi aralarında bir ittifak kurmanın mecburiyetinde olduğunu söyledi:

"Kürtler de kendi aralarında bir ittifak kurup bu ittifaklarla, partilerle seçimlerde rekabete girebilirler. Ve seçimlerden sonra demokratik bir şekilde eğer sorunların çözülmesini istiyorlarsa herkesle biz konuşmaya hazırız ama seçimlere Kürtler, Kürt olarak girmelidir." Sertaç Bucak, Kürtlerin seçimde başarıyı yakalamasının Kürt birliğiyle sağlanacağına inanıyor: "Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ile ittifak yapıyor. CHP, HDP'ye partileri şeytanlaştırmayalım ifadelerini kullanıyor. Ama son tahlilde diğer partilerle ortaklaşıyor. Bu durumda Kürtlerin bir şeyi görmesi lazım. Partiler oy kaygısıyla hareket edip herkes 'Anti-Kürt' bir şeyde bir araya gelebiliyorsa, Kürtler birlik olmak ve siyasal olarak ittifak kurmak zorundadırlar. Ancak o şekilde seçimlerde başarıyı yakalayabilirler." Sertaç Bucak, HDP ve Hüda Par'ın seçim ittifakı kurması halinde, Kürtlerde büyük bir oy patlaması yaşanacağını savunuyor. Sıdkı Zilan: Hüda Par ve HDP'nin, ilan ettiğimiz Kürdi ittifakıyla beraber hareket etmesini istiyoruz Azadi Hareketi'nden Avukat Sıdkı Zilan da Kürt cenahından iki partinin, Hüda Par ve HDP'nin seçime girebildiğini hatırlattı.

"Hüda Par da şer ittifakı dediğimiz AKP-MHP cenahı amblemi ile temsiline evet dememiş. Bu dörtlü dediğimiz Türk muhalefeti de HDP'nin kendi amlbemi logosuyla ittifakta yer almasına evet dememiştir. Haliyle Kürtler tamamen dışlanmıştı her iki taraf açısından. Şunu bekliyorlar herhalde hele bir ilk tur geçsin ikincisine bakarız, fotoğraf netleşsin, ihtiyacımız olursa çağırırız. Kürtler bunu kabul etmemeli, biz Hüda Par ve HDP'nin, bugün ilan ettiğimiz Kürdi ittifakın beraber hareket etmesini istiyoruz." "Yani HDP Hüda Par'ı görmeyerek, Hüda Par HDP'yi görmeyerek gidip başkalarıyla görüşmek, dışlandıkları halde bence bu züldür. Kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Bu bir seçim ittifakıdır bir günlüğüne de yapabilirsin, uzun vadeli de. Her ikisi de ittifaka muhtaçtır, başkaları onları rencide edeceğine kendileri sineye çekip tahammül etsinler biz de yardımcı olalım." 'Kürdistani Seçim İttifakı', çarşamba günü Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu altı gün önce seçime katılma hakkını elde eden partilerle görüşme taleplerinin olduğunu belirtti:

"Onlarla bir ilişki kurmuştuk. Bunlarla bir kaçı ile görüştük. Bugünde seçime katılmayacak olan ama siyasi parti olarak çalışmalarına devam eden 4 siyasi parti ve bir siyasi hareketle seçim temalı görüşmelerimiz oldu. İttifaklarla ilgili verimli bir görüşme oldu. Bu görüşmelerimiz devam edebilir. Uygun bir zeminin olduğu kanaati ortak kanaatimizdir. İnşallah bu görüşme hayırlara vesile olur. Hem milletimiz, partimiz için hayır kapılarının açılmasına vesile olur." 'Kürdistani seçim ittifakı', HDP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı Cuma günü, Diyarbakır'da HDP'ye de bir ziyaret gerçekleştirecek. BBC Türkçe 24 Haziran seçimleri özel dosyası

HDP'siz muhalefet ittifakına Diyarbakırlılar nasıl bakıyor?

Diyarbakır'da erken seçim tartışmaları

Ziya Pir: HDP baştan beri Kürdistani ittifaklara karşı değil BBC Türkçe'ye konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Kürdistani seçim ittifakı çağrılarına HDP açık kapı bırakıyor mu sorusuna şu yanıtı verdi. "HDP baştan beri ittifaklara, Kürdistani ittifaklara karşı değil. Beş partinin açıklamalarını medyadan tesadüfen takip edebildim. Açıklamaları bizim reddeceğimiz ya da bizim ilkesel olarak karşı çıkacağımız açıklamalar değil. HDP olarak parti programı ve tüzüğümüzde geçen açıklamalardır. Bildiğim kadarıyle şu ana kadar herhangi bir talepleri de bize henüz gelmemiştir. Ama öyle bir görüşme talepleri olursa, bu konularla ilgilenen komisyonlarımız var, onlar bu görüşmeleri yapacaktır. Artık o görüşmelerden ne çıkar ben bilemem, komisyon ve genel merkezimizin vereceği kararlardır" dedi.

Pir: İyi Parti ile ittifak yapıp bizi dışarıda bırakmaya karar verdiler, bu yanlış bir karardır. 24 Haziran seçimi ile kağıt üzerinde yapılan rejim değişikliğin fiilen hayata geçirilmek istendiğini savunan Ziya Pir, CHP, İYİ Parti, SP, DP muhalefet ittifakı ile ilgili de şunları söyledi. "Türkiye'nin farklı bir sürece girdiğini gördük ve HDP olarak, prensip ve ilkelerimizle yüzde yüz örtüşmeyen partilerle bile ittifak yapabiliriz açıklamalarını yaptık. Türkiye bu otoriter sisteme evrilmesin diye, demokratik sisteme parlamenter sisteme kavuşması için çatı adayı konusunda da açık kapı bırakmıştık. Bu, devlet insanı olmanın üzerimize yüklemiş olduğu sorumluluğun gereğidir. Otoriter sistemin savunucuları olan AKP-MHP blokuna karşı oluşan Hayır Bloku, muhalefet blokunun içinde de bu tehlikeyi görüp de ona karşı önlem almayan partiler de var. Küçük partileri bir taraf bırakıyorum ama CHP ve İyi Parti'nin bu tehlikeleri görüp geniş tabanlı bir ittifaka evet demeleri gerekirdi." CHP'nin sosyal demokrat kanadının HDP ile ittifaka gönüllü olduğunu söyledi: "Fakat ne yazık ki ulusalcı kanat daha ağır bastı ve İYİ Parti ile ittifak yapıp bizi dışarıda bırakmaya karar verdiler. Bu yanlış bir karardır. Çünkü burada altı milyon seçmeni olan, ailelerle birlikte belki bu 15 milyondan daha fazla insan demektir."