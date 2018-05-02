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Ermeni Liderden Hükümete Uyarı

02.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Başbakanlığa seçilemeyen muhalefet lideri Nikol Paşinyan, siyasi krizin güç kullanılarak çözülemeyeceğini söyleyerek hükümeti askeri müdahale yoluna başvurmaktan kaçınmaya çağırdı

Ermeni Liderden Hükümete Uyarı

Ermenistan’da başbakanlığı meclis tarafından onaylanmayan muhalefet lideri Nikol Paşinyan, ‘‘Eğer hükümet protestoları durdurmak için başkente orduyu yollarsa, tüm askerler gelip bize katılacaktır’’ dedi. Paşinyan, ülkedeki siyasi krizin güç kullanarak çözülemeyeceğini söyledi.

Paşinyan’ın başbakanlığına mecliste onay çıkmamasının ardından destekçileri başkent Erivan’ı havaalanına, çok sayıda metro istasyonuna ve bakanlıklara bağlayan ana yolu kapattı. Paşinyan yaklaşık 3 bin destekçisiyle sabah saatlerinde Erivan’ın merkezine yürüdü. Muhalefet lideri başbakanlığına onay gelmemesinin ardından genel grev çağrısı yapmıştı.

300 gösterici arabalarıyla yolu kapatınca Erivan yolcuları bavullarıyla uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldılar.

Paşinyan destekçilerine barış içinde gösterilere devam etmeleri çağrısı yaptı. Gösteriler sırasında şimdilik şiddet olayları yaşanmadı.

Başbakan Serj Sarkisyan, Paşinyan liderliğindeki protesto gösterileri nedeniyle geçen hafta istifa etmişti. 10 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Sarkisyan, görev süresinin dolmasıyla görevinden ayrılmış, ancak Nisan ayında bu kez başbakan koltuğuna oturmuştu.

İktidar partisinin çoğunlukta olduğu meclis, gelecek Salı günü yeni bir oturumla ülkenin yeni başbakanını belirlemeye çalışacak.

Paşinyan iktidardaki Cumhuriyetçi Parti’nin başbakanlığını onaylamayarak ölümcül bir hata yaptığını iddia etti.

Sivil itaatsizlik eylemleri ülkenin farklı bölgelerine de sıçradı. Ermenistan’ın ikinci büyük kenti Gyumri’de göstericiler belediye başkanının ofisini işgal etti.

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