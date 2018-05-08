Ermeni muhalif lider başbakanlığa seçiliyor

Parlamentoda bugün yapılacak oylamada muhalefet lideri Paşinyan'ın başbakanlığa seçilmesi bekleniyor.Ermenistan'daki sokak protestolarına öncülük eden Nikol Paşinyan'ın bugün parlamentoda yapılacak oylamada başbakanlığa seçilmesi bekleniyor. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti, bu kez Paşinyan'ın engellenmeyeceğini duyurdu.
Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı. Cumhuriyetçi Parti Sözcüsü Emanuel Şarmazanov, bu kez "partili milletvekillerine Paşinyan'ı seçmeleri için çağrıda bulunduklarını" açıkladı.
Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti. Barışçı protesto eylemleri Şerj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesine yol açmıştı.
Rusya ile ilişkiler
Nikol Paşinyan, yeni hükümette zengin işadamlarının yer almaması gerektiğini ve Cumhuriyetçi Partili bakanlardan bazılarının da görevde kalmalarının mümkün olduğunu söyledi.
Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan'ın barışçı protestoyla kazandığı dış itibarı ve topladığı enerjiyi iyi kullanması temennisinde bulundu.
Eski Sovyet cumhuriyeti Ermenistan'da iktidarın sokağın baskısıyla el değiştirmesine olumsuz bakan Rusya, Ermenistan ile aralarındaki ittifakın bozulmaması gerektiğini duyurmuş, Paşinyan da Rusya ile aralarındaki sıkı ilişkilerin korunacağını söylemişti.
DW, dpa/AG, HS
© Deutsche Welle Türkçe
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