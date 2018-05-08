HABER

Ermeni muhalif lider başbakanlığa seçiliyor

08.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Ermenistan'da haftalardır süren protesto gösterileri sonuç verdi.

Ermeni muhalif lider başbakanlığa seçiliyor

Parlamentoda bugün yapılacak oylamada muhalefet lideri Paşinyan'ın başbakanlığa seçilmesi bekleniyor.Ermenistan'daki sokak protestolarına öncülük eden Nikol Paşinyan'ın bugün parlamentoda yapılacak oylamada başbakanlığa seçilmesi bekleniyor. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti, bu kez Paşinyan'ın engellenmeyeceğini duyurdu.

Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı. Cumhuriyetçi Parti Sözcüsü Emanuel Şarmazanov, bu kez "partili milletvekillerine Paşinyan'ı seçmeleri için çağrıda bulunduklarını" açıkladı.

Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti. Barışçı protesto eylemleri Şerj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesine yol açmıştı.

Rusya ile ilişkiler

Nikol Paşinyan, yeni hükümette zengin işadamlarının yer almaması gerektiğini ve Cumhuriyetçi Partili bakanlardan bazılarının da görevde kalmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan'ın barışçı protestoyla kazandığı dış itibarı ve topladığı enerjiyi iyi kullanması temennisinde bulundu.

Eski Sovyet cumhuriyeti Ermenistan'da iktidarın sokağın baskısıyla el değiştirmesine olumsuz bakan Rusya, Ermenistan ile aralarındaki ittifakın bozulmaması gerektiğini duyurmuş, Paşinyan da Rusya ile aralarındaki sıkı ilişkilerin korunacağını söylemişti.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Kayıp kız lüks apartmanın damında bulunduKayıp kız lüks apartmanın damında bulundu
Demirtaş seçim vaatlerini açıkladıDemirtaş seçim vaatlerini açıkladı
Erken seçim öncesi sürpriz gelişme! Erken seçim öncesi sürpriz gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!

Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere Ramazan yasağı

İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere Ramazan yasağı

Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı

Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.