Ermeni muhalif lider Paşinyan: Kadife Devrim kazandı, bu sadece ilk adım

Ermenistan'da, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan muhalif lider Nikol Paşinyan, Geçici Başbakan Karen Karapetyan ile Çarşamba günü bir araya geleceğini ve görüşmede iktidar değişimini ele alacaklarını söyledi.

"Kadife Devrim kazandı" diyen Paşinyan yine de bunun kendileri için sadece bir ilk adım olduğunu söyledi.

Paşinyan, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada da, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin gururlu vatandaşlar. Siz kazandınız. Kimse bu zaferi sizlerden alamaz. Hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Parlamentosu'nun üyelerinden Paşinyan, istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan karşıtı protesto gösterilerinin önde gelen ismiydi.

Paşinyan ile birlikte iki muhalif lider ve 200'e yakın gösterici de protestolar sırasında gözaltına alınmışlardı.

Serj Sarkisyan'ın 2 dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olması sonrası Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlenmişti.

Sokaklarda dans ettiler

Sarkisyan'ın Pazartesi günü istifa etmesinin ardından muhalifler kutlamalar için sokaklara döküldü.