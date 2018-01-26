Ermeni Patrikliği’nin Zeytin Dalı açıklaması Ermenileri şoke etti

Sputnik Ermenistan'a konuyla ilgili yorumda bulunan Akos gazetesinin editörü Estukyan, açıklamanın Türkiye'deki Ermenileri şoke ettiğini belirterek "Ermeni patrikhanesi, Rum patrikhanesi gibi bu konuda hiçbir açıklama yapmamalıydı. Ancak birçok Ermeni'nin yaşadığı bölgeye düzenlenen bir operasyon hakkında başarılar diledi" ifadelerini kullandı.

Estukyan, pakrikhanenin sürekli Ankara'yı memnun etmeye çalıştığını ve bu davranışın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirini kazanmak için özel olarak tasarlanmış olduğunu belirtti.

‘KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR DAVRANIŞ'

Estukyan "Bu tür bir davranış özellikle de Ermeniler için küçük düşürücü. Patrikhane bu şekilde Türkiye'deki Ermenilerin statüsüne zarar verdi. Onlara soracak olursanız bunu Ermenilerin iyiliği için yaptıklarını söylerler, ancak gerçek bu değil" dedi.

Estukyan, Türkiye'deki Ermenilerin mesajı kınadığını ve kendi düşünceleriyle çeliştiği görüşünde olduğunu aktardı.

‘YUKARIDAN BASKININ SONUCU'

Öte yandan Türkolog Tiran Lokmagezyan da açıklamanın yukarıdan baskı nedeniyle yapıldığını ileri sürdü.

Lokmagezyan "Patrikhaneyi bu gibi bir açıklama yapmaya nelerin ittiğini düşünmek gerek. Yukarıdan baskı sonucunda yapılmış olabilir" dedi.

Lokmagezyan, patrikhanenin son yıllarda Türkiye'de politikaya karışıyor olmasının üzücü olduğunu da belirtti.