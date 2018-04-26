Ermenistan 1 Mayıs’ı Bekliyor

Ermenistan Meclisi yeni başbakanı seçmek üzere gelecek hafta olağanüstü toplanıyor. Meclis, toplantı tarihini 1 Mayıs olarak belirledi.
10 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, anayasada referandumla yapılan değişiklikle başbakanlığın yetkilerini genişletilerek partisi tarafından başbakanlığa getirilmişti.
Ancak ülke genelinde günlerdir devam eden kitlesel protesto gösterileri sonucunda Pazartesi günü Sarkisyan başbakanlıktan istifa etti.
Muhalefet kanadının lideri Nikol Paşinyan, başbakanlığa aday olduğunu açıkladı ve adaylığına destek vermeleri için meclisteki gruplarla görüşmeler yürüttü.
Mecliste çoğunluğu Sarkisyan’ın partisi oluşturuyor.
Sarkisyan, 2008’den bu yana yürüttüğü cumhurbaşkanlığını görev süresi dolduğu için geçen Mart ayında bıraktı.
Sarkisyan cumhurbaşkanlığı sırasında ülkenin sitemini parlamenter sisteme dönüştürmüş ve yürütme yetkileri başbakanlıkta toplanmıştı.
Sarkisyan daha sonra mecliste çoğunluk olan partisi tarafından başbakan adayı olarak gösterilmiş ve onaylanmıştı.
Çarşamba günü başkent Erivan’da toplanan on binlerce kişi Paşinyan’ın başbakanlığına destek verdi.
Rusya yakın takipte
Kremlin de küçük ama stratejik ortağında yaşanan siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor. Rusya’nın Ermenistan’da bir askeri üssü var.
Moskova’dan son yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Serj Sarkisyan ile krizi telefonda görüştüğü ve Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın Rus Dışişleri Bakanı’yla görüşmek üzere Moskova’ya gideceği belirtildi.
Çarşamba günü ise Rusya Büyükelçisi Erivan’da muhalif lider Paşinyan’la görüşmüştü.
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