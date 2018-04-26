Ermenistan 1 Mayıs’ı Bekliyor

Ermenistan Meclisi yeni başbakanı seçmek üzere gelecek hafta olağanüstü toplanıyor. Meclis, toplantı tarihini 1 Mayıs olarak belirledi.

10 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, anayasada referandumla yapılan değişiklikle başbakanlığın yetkilerini genişletilerek partisi tarafından başbakanlığa getirilmişti.

Ancak ülke genelinde günlerdir devam eden kitlesel protesto gösterileri sonucunda Pazartesi günü Sarkisyan başbakanlıktan istifa etti.

Muhalefet kanadının lideri Nikol Paşinyan, başbakanlığa aday olduğunu açıkladı ve adaylığına destek vermeleri için meclisteki gruplarla görüşmeler yürüttü.

Mecliste çoğunluğu Sarkisyan’ın partisi oluşturuyor.

Sarkisyan, 2008’den bu yana yürüttüğü cumhurbaşkanlığını görev süresi dolduğu için geçen Mart ayında bıraktı.

Sarkisyan cumhurbaşkanlığı sırasında ülkenin sitemini parlamenter sisteme dönüştürmüş ve yürütme yetkileri başbakanlıkta toplanmıştı.

Sarkisyan daha sonra mecliste çoğunluk olan partisi tarafından başbakan adayı olarak gösterilmiş ve onaylanmıştı.