Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Serkisyan'ın başbakanlığa seçilmesini protesto için başlayan gösteriler 11. gününe girerken, protestoların hedefindeki isim olan Başbakan Sarkisyan istifa etti. Ermeni haber ajansı Sarkisyan'ın istifa haberini duyurdu.

Erivan'da bugün yapılan protesto gösterisine üniformalı askerler de katıldı. İnternet üzerinden canlı yayınlanan gösteride üniformalı yüzlerce asker de göstericilerin arasında görülüyor. Protesto gösterisine katılanlar "Sen de katıl" sloganın yanı sıra gözaltına alınan muhalif lider Nikol Paşinyan'ı destekleyen sloganlar da attı. Yüzlerce üniversite öğrencisinin de yer aldığı gösteride kol kola giren göstericiler protesto yürüyüşü boyunca Ermenistan bayrağı taşıdı.

Savunma Bakanlığı gösterilere askerlerin katılmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada protestonun "yasa dışı" olduğu belirtilerek, gösteriye katılan askerlerin yasalar uyarınca cezalandırılacağı belirtildi.

Paşinyan serbest

Erivan'da dünkü gösteride gözaltına alınan muhalif lider Nikol Paşinyan bugün serbest bırakıldı. Paşinyan'ın avukatı Rustem Badasyan Facebook üzerinden dün yaptığı açıklamada, müvekkilinin nerede olduğuna dair bir bilgileri olmadığını söylemişti. Ermenistan yasalarına göre dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin tutuklanabilmesi için meclis onayı gerekiyor.