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Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan görevinden istifa etti

23.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan görevinden istifa etti. Sarkisyan, 10 sene cumhurbaşkanlığı görevini yürüttükten sonra başbakan olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan görevinden istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, görevinden istifa etti.

Sarkisyan, 10 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yapmasının ardından başbakan olmuştu.

Sarkisyan'ın görevini sürdürmek için cumhurbaşkanlığının ardından başbakanlığa geçmesi 11 gündür ülkede protesto gösterilerinin düzenlenmesine yol açtı.

Ayrıntılar geliyor...

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan görevinden istifa etti

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