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Ermenistan'da bir bankada ateş açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Muhalefetin gösterileriyle çalkalanan Ermenistan'da bugün bir bankada ateş açıldı, bir polisin yaralandığı bildiriliyor.

Ermenistan'da bir bankada ateş açıldı

Siyasi krizin sarstığı Ermenistan'da gösterilere bir gün ara verildi ancak bu kez de bir bankada silah sesleri duyuldu. Banka şubesinde açılan ateşte bir polisin yaralandığı bildiriliyor.


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