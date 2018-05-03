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Ermenistan'da kritik gelişme! İktidar partisi şartını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

Ermenistan'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti, muhalif lider Nikol Paşinyan'ın sokak gösterilerine son vermesi durumunda, Paşinyan'a başbakan olması için yardımcı olacaklarını açıkladı.

Ermenistan'da kritik gelişme! İktidar partisi şartını açıkladı

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler nedeniyle başkent Erivan’da hayat durma noktasına geldi. Göstericilerin protestolarla sokaklara dökülmesi üzerine Paşinyan dün başlattığı genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen protesto mitinginde yaptığı konuşmada, parlamentoda gelecek hafta yapılacak ikinci tur başbakanlık seçimine yarın resmen aday olacağını açıkladı.

Paşinyan, başbakanlık seçiminin yapılacağı gün 250 bin değil, 500 bin kişinin toplanmasını beklediğini ifade etti.

Bugün de Gösterilere bir gün ara verilemesi üzerine bir bankada silah sesleri duyuldu. Banka şubesinde açılan ateşte bir polisin yaralandığı bildirildi.

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Ermenistan Nikol Paşinyan Paşinyan

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