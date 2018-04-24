Ermenistan'da neler oluyor? Son dakika 'Kadife devrim' açıklaması

Kremlin, Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan’ın dünkü istifası hakkında beklenen yorumu bugün yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Şimdilik durumun istikrarı bozan bir yola sapmadığını görüyor ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız ki düzen ve istikrar korunur ve yakın gelecekte siyasi uzlaşma sağlanır” dedi.

Ermenistan’da askerlerin de sokağa indiği gösterileri devrim olarak nitelendirip nitelendirmediği sorulan Peskov, bu protestoları 2014 yılında Ukrayna’da Rusya yanlısı yönetimin devrildiği olaylara benzetmediğini söyledi.

2014’te Rusya yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’e karşı yapılan gösteriler, ülkeyi iç savaşa sürüklemişti. Rusya, Ukrayna’yı Batı bloğuna yanaştıran bu protestolara, Kırım’ı işgal ederek ve ülkenin doğusuna milisler yollayarak cevap vermişti. Batı da Rusya’yı yaptırımlarla cezalandırmıştı.

ERMENİSTAN'DA NE OLUYOR?



Ermenistan'da yüzlerce gösterici, dün askeri üniformalarla başkent Erivan'da sokaklara döküldü. ABD destekli Özgür Avrupa Radyosu, protestocu askerlerin yer aldığı fotoğrafları dünyayla paylaştı.