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Ermenistan'da neler oluyor? Son dakika 'Kadife devrim' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

Kiev’deki Rusya karşıtı gösterilere Kırım’ı işgal ederek ve ülkenin doğusuna milisler yollayarak cevap veren Kremlin, Ermenistan’daki durumun Ukrayna’dan farklı olduğunu belirtti.

Ermenistan'da neler oluyor? Son dakika 'Kadife devrim' açıklaması

Kremlin, Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan’ın dünkü istifası hakkında beklenen yorumu bugün yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Şimdilik durumun istikrarı bozan bir yola sapmadığını görüyor ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız ki düzen ve istikrar korunur ve yakın gelecekte siyasi uzlaşma sağlanır” dedi.

Ermenistan’da askerlerin de sokağa indiği gösterileri devrim olarak nitelendirip nitelendirmediği sorulan Peskov, bu protestoları 2014 yılında Ukrayna’da Rusya yanlısı yönetimin devrildiği olaylara benzetmediğini söyledi.

2014’te Rusya yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’e karşı yapılan gösteriler, ülkeyi iç savaşa sürüklemişti. Rusya, Ukrayna’yı Batı bloğuna yanaştıran bu protestolara, Kırım’ı işgal ederek ve ülkenin doğusuna milisler yollayarak cevap vermişti. Batı da Rusya’yı yaptırımlarla cezalandırmıştı.

ERMENİSTAN'DA NE OLUYOR?

Ermenistan'da yüzlerce gösterici, dün askeri üniformalarla başkent Erivan'da sokaklara döküldü. ABD destekli Özgür Avrupa Radyosu, protestocu askerlerin yer aldığı fotoğrafları dünyayla paylaştı.

Bu gelişmeden birkaç saat sonra gözaltına alınan muhalif lider Paşinyan polis tarafından serbest bırakıldı. Son olarak protestoların hedefindeki isim olan Başbakan Sarkisyan, "Yanılmışım" diyerek istifa etti.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa ettiErmenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'da, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan muhalif lider Nikol Paşinyan, Geçici Başbakan Karen Karapetyan ile Çarşamba günü bir araya geleceğini ve görüşmede iktidar değişimini ele alacaklarını söyledi. "Kadife Devrim kazandı" diyen Paşinyan yine de bunun kendileri için sadece bir ilk adım olduğunu söyledi.

PUTİN-MEDVEDEV FORMÜLÜ YARAMADI

2008'den bu yana iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Ermenistan'da 2015'te Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasa referandumuna göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti. Göstericiler de bu durumu protesto ediyordu.

Rusya'da da Devlet Başkanı Putin ile şu an Başbakan olan Dimitri Medvedev arasında benzer bir durum var. Putin yasal zorunluluklar nedeniyle 2008-2012 yılları arasında görevini Medvedev'le değişse de, bütün gücü kullanmayı sürdürmüştü.

Ermeni muhalif lider Paşinyan: Kadife Devrim kazandı, bu sadece ilk adımErmeni muhalif lider Paşinyan: Kadife Devrim kazandı, bu sadece ilk adım
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