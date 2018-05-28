Ermenistan'da oyuncak balon 'Türk casus balonu' zannedildi

Nor Amasia köyü sakinleri, dün üzerinde basit bir kamera bulunan balonu yetkililere teslim etti. Bazı ulusal yayın kuruluşlarında balonun Türkiye'den "keşif" için gönderildiği iddia edildi.

Ancak istihbarat servisi yetkilileri, yaptıkları incelemenin ardından balonun Erivan'daki dükkanlarda satılan basit bir oyuncak olduğunu açıkladı.

İstihbarat Servisi'nin açıklamasında balonun tehlike arz etmediği belirtildi.

