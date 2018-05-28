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Ermenistan'da oyuncak balon 'Türk casus balonu' zannedildi

28.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Ermenistan'da Türkiye sınırındaki bir köyde bulunan köpekbalığı şeklindeki balon, "Türkiye'nin casusluk için gönderdiği bir 'gözlem balonu' sanılarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Ermenistan'da oyuncak balon 'Türk casus balonu' zannedildi

Nor Amasia köyü sakinleri, dün üzerinde basit bir kamera bulunan balonu yetkililere teslim etti. Bazı ulusal yayın kuruluşlarında balonun Türkiye'den "keşif" için gönderildiği iddia edildi.

ermenistan-oyuncak-balon

Ancak istihbarat servisi yetkilileri, yaptıkları incelemenin ardından balonun Erivan'daki dükkanlarda satılan basit bir oyuncak olduğunu açıkladı.

İstihbarat Servisi'nin açıklamasında balonun tehlike arz etmediği belirtildi.

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Ermenistan köpekbalığı balon casusluk gözlem balonu Türkiye Nor Amasia

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hahahahahah yazık ya, adamların içinde korku olmuşuz, dostuz biz be
Arkanız karşınsa türkiyeden bileceksiniz
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