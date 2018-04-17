HABER

Ermenistan'da protestolar durulmuyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 05:13 | Son Güncelleme

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın yeniden aday gösterilmesine karşı başlayan protestolar devam ediyor. Göstericiler son olarak parlamentoyu abluka altına aldı.

Ermenistan'da protestolar durulmuyor!

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, parlamento binasına çıkan merkez cadde ve sokakları kapatmaya başladı.

Sputnik muhabirinin olay yerinden bildirdiğine göre, muhalifler Erivan merkezindeki birkaç cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Çok sayıda gösterici Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

Kavşaklardan birinde polis, protestocuları dağıtarak yolu trafiğe açmaya çalıştı ancak, protestocular, parlamento binasının bulunduğu Bagramyan Caddesi’nden çekilerek gecelemeye karar verdikleri Fransa Meydanı’nda toplandı.

Protestoya liderlik yapan Nikol Paşinyan, Fransa Meydanı'nda toplananlara yaptığı konuşmada, "Geceyi burada bizimle geçirmek isteyenlere minnettarız. Yarın çok önemli işlerimiz var; genel grev ve parlamento binasının kuşatılması" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Paşinyan, Sarkisyan'ın başbakan seçilmesine engel olmak için protestocuların parlamento binasına çıkan tüm cadde ve sokakları kapatması gerektiğini açıklamıştı.

ermenistan2

ermenistan3

Taksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldıTaksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldı
Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?
İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan protesto eylem Serj Sarkisyan Erivan

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Fransa Başbakanı: Düşmanımız Esad değil IŞİD

Fransa Başbakanı: Düşmanımız Esad değil IŞİD

Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap

ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.