Ermenistan'da protestolar durulmuyor!

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, parlamento binasına çıkan merkez cadde ve sokakları kapatmaya başladı.
Sputnik muhabirinin olay yerinden bildirdiğine göre, muhalifler Erivan merkezindeki birkaç cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Çok sayıda gösterici Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.
Kavşaklardan birinde polis, protestocuları dağıtarak yolu trafiğe açmaya çalıştı ancak, protestocular, parlamento binasının bulunduğu Bagramyan Caddesi’nden çekilerek gecelemeye karar verdikleri Fransa Meydanı’nda toplandı.
Protestoya liderlik yapan Nikol Paşinyan, Fransa Meydanı'nda toplananlara yaptığı konuşmada, "Geceyi burada bizimle geçirmek isteyenlere minnettarız. Yarın çok önemli işlerimiz var; genel grev ve parlamento binasının kuşatılması" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce Paşinyan, Sarkisyan'ın başbakan seçilmesine engel olmak için protestocuların parlamento binasına çıkan tüm cadde ve sokakları kapatması gerektiğini açıklamıştı.
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