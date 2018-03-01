Ermenistan'dan skandal karar

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Ermeni-Türk Protokolleri'nin iptal edildiğini açıkladı.
Türkiye ile Ermenistan arasında iptal edilen protokol 2009 yılında İsviçre’ni Zürih kentinde imzalanmıştı.
Yerkir Media’ya konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Vladimir Hakobyan, Sarkisyan’ın bu açıklamayı Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yaptığını söyledi. Sarkisyan 2017 yılının sonunda yaptığı bir açıklamada da “Bu protokollerde olumlu bir ilerleme olmadığı için geçersizdir. 2018’in baharında bunları bırakacağız” ifadesini kullanmıştı.
Anlaşma dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın desteğiyle imzalanmıştı. O dönemde karşı karşıya gelen Türkiye ve Ermenistan ulusal takımlarının futbol maçına resmi protokol dahil olmuş ve o dönem ki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki maçı izlemeye ve temaslarda bulunmaya gitmişti.
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