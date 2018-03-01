HABER

Ermenistan'dan skandal karar

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 2009'da Türkiye ile imzalanan normalleşme protokollerini iptal ettiğini açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Ermeni-Türk Protokolleri'nin iptal edildiğini açıkladı.

Ermeni Patrikliği’nin Zeytin Dalı açıklaması Ermenileri şoke ettiErmeni Patrikliği’nin Zeytin Dalı açıklaması Ermenileri şoke etti

Türkiye ile Ermenistan arasında iptal edilen protokol 2009 yılında İsviçre’ni Zürih kentinde imzalanmıştı.

Yerkir Media’ya konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Vladimir Hakobyan, Sarkisyan’ın bu açıklamayı Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yaptığını söyledi. Sarkisyan 2017 yılının sonunda yaptığı bir açıklamada da “Bu protokollerde olumlu bir ilerleme olmadığı için geçersizdir. 2018’in baharında bunları bırakacağız” ifadesini kullanmıştı.

Anlaşma dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın desteğiyle imzalanmıştı. O dönemde karşı karşıya gelen Türkiye ve Ermenistan ulusal takımlarının futbol maçına resmi protokol dahil olmuş ve o dönem ki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki maçı izlemeye ve temaslarda bulunmaya gitmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Afrin'de son dakika gelişmesi! Çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var

Afrin'de son dakika gelişmesi! Çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!

Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Okuyucu Yorumları 13 yorum
2009 ermeni açılımı yapan MILLI maçta azarbaycan bayraklarını statda toplayanlar FETO ürünü papanın çocuğu TÜRKLÜK düşmanı BOPcular kimdi???
Ulan iki Kardeş ülkenin arasındasın uslu dur bak yoksa sağlı sollu şamarı yer oturursun.
ülkeyi bataklığa çekip. kıskaca alıyorlar. içimizdeki hainler umarım kendine gelir bir an önce. zaman sağ sol değil birlik zamanı.
ulan bunlarıda adam ettik ya...ne diyeyim.
ermeni açılımı değil mi bu. adamlara yaranmak istemiştik. ayıp etmişler
Çokta tın 4 milyon nüfuslu Rusya ve ABD sayesinde ayakta duran beş para etmez kominist Rusya kırıntısı Hani derler ya “tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış”
sanki dünya bir kaşık suda bizi boğmanın peşinde.Allah yardımcımız olsun.Kötü günler yakın gibi.Dünya siyasetinde yalnızız.Bir başınayız.Oyüzden sen şucusun sen bucusunları bırakıp ciddi ciddi birbirimize kenetlenmeliyiz.
önce bunların yurt içnideki hayinleri temizlemek lazım...
türklerin de zamanı geliyor yavaş yavaş.rusya ermenilere yardım edecek.abd yunan ve rumlara.kürtler zaten başlı başına türkiyeyi yerle bir edecek kadar güçlendiler.eğer havuz medyasının her gün 100-150 YPG li öldürüldü sözüne inanıyorsanız o başka.dünya basınında türklerin 140-160 arasında YPG li öldürdükleri ve bunlar dışında 192 sivili katlettiği duyuruldu zaten.YPG nin ise 1400 den fazla öso-türk çetesini öldürdüğü de duyuruldu.7 yıldır savaşan ve ordulaşan bir millet karşısında klavye ile kazanabilmeye benzemiyor savaş.neyse Allah türk düşmanlarının yardımcısı olsun
Ermenistan sanki çok önemli bir ülkeymiş gibi boş verin gitsin sınırları kapatın zihniyet fukarası hainler
çokta titi. ulan üstümüze oynamak için fırsat kolluyor qezevenkler. provakatif eylemler. siz gidin kendi pisliklerinizi ortaya koyun Fransız katliamı. Almanların Yahudi katliamı. İsraillilerin Filistinli müslüman katliamı ve benzeri bir çok tarihi olay. bizlere hiçbir zaman dost olmadınız ve olacağınızı da hiç düşünmüyorum
çokta fifi
Türkiye bölgenin en güçlü ülkesi olmaya başladı.
Diğer Haberler
Facebook'tan 30 bin yıllık heykel sansürü için özür

Facebook'tan 30 bin yıllık heykel sansürü için özür

Erdoğan: ‘ABD ile Görüşmeler 8 Mart’ta Başlıyor’

Erdoğan: ‘ABD ile Görüşmeler 8 Mart’ta Başlıyor’

Ermenistan Türkiye’yle Anlaşmayı Feshetti

Ermenistan Türkiye’yle Anlaşmayı Feshetti

'İstismarın Çözümü Hadım ve İdam Değil'

'İstismarın Çözümü Hadım ve İdam Değil'

1 Mart Amerikan Basınından Özetler

1 Mart Amerikan Basınından Özetler

Ermenistan Türkiye ile normalleşme protokollerini iptal etti

Ermenistan Türkiye ile normalleşme protokollerini iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.