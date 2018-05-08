Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi

Ermenistan Parlamentosu'nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, 105 milletvekilinden 59'unun oyunu alarak amacına ulaştı. Paşinyan, geçen haftaki oylamada gerekli çoğunluğa ulaşamamış ve taraftarlarına yeniden sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

İktidardaki Cumhuriyetçi Parti kendilerine karşı protestoları sürükleyen Nikol Paşinyan'ın başbakan seçileceğini, bugünkü oylamadan dakikalar önce açıklamıştı. Türkiye'nin doğu komşusunu çalkalayan olaylar zinciri, eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmak istemesiyle başladı.

Anayasal düzenlemeyle yetkileri olağanüstü artırılan başbakanlık için daha önce aday olmayacağını açıklayan Sarkisyan, geçen ay parlamentoda başbakan seçildi.

Oylama öncesi başlayan gösterilerin yoğunluğu o kadar arttı ki, Sarkisyan istifa etmek zorunda kaldı. Sarkisyan'ın yer aldığı Cumhuriyetçi Parti, yıllardır Ermenistan siyasetini belirliyor.

Yaşananları 'kadife devrim' olarak niteleyen Paşinyan, ülkeyi erken seçime götürmeyi vaat etmişti.



