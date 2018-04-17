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Ermenistan'ın yeni başbakanı Sarkisyan oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 16:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Eski Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, başkent Erivan'da aleyhinde düzenlenen protesto gösterilerine rağmen, parlamentoda yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.

Ermenistan'ın yeni başbakanı Sarkisyan oldu

Ayrıntılar gelecek...

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