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Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Sarkisyan'ın başbakanlığa aday olmasını protesto eden göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çıkan olaylarda eylemcilerin lideri milletvekili Paşinyan'ın yanı sıra üç polis ve çok sayıda gösterici yaralandı.

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Ermenistan'ın yeni başbakanı olması beklenen eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a karşı olan binlerce kişi, başkent Erivan'da ana caddeleri trafiğe kapattı.

Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışına engel olurken, bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdukları bildirildi.

POLİS SES BOMBASI VE GAZ KULLANDI

Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen hükümet karşıtlarına, polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale ettiği ve çıkan olaylarda yaralananların olduğu kaydedildi.

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İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından aday gösterilen Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinin yarın onaylanması bekleniyor.

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BAŞBAKAN'IN YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDAN FAZLA

Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Sarkisyan isyan protesto

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