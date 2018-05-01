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Ermenistan Meclisi Muhalif Liderin Başbakanlığını Oyluyor

01.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Ermenistan’da muhalefet lideri Nikol Paşinyan, iktidar partisinin başbakanlığını desteklememesi halinde ülkenin derin bir siyasi krize sürükleneceği uyarısında bulundu

Ermenistan Meclisi Muhalif Liderin Başbakanlığını Oyluyor

Ermenistan’da meclisin bugün başbakanı seçmek için oylama yapması bekleniyor. Nikol Paşinyan tek aday. Meclisin kontrolu iktidar partisinde. Yani Paşinyan’ın başbakan seçilebilmesi için iktidar partisi milletvekillerinin oyunu alması gerekiyor.

Muhalif lider, Nisan ortasında başbakan seçilen Serj Sarkisyan’a karşı iki haftadan uzun süren protesto gösterileri düzenlemişti. Ermenistan’ı 10 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak yöneten Serj Sarkisyan’ın geçen ay başbakanlık koltuğuna oturması muhalefet tarafından Sarkisyan’ın sonsuza kadar iktidarda kalma çabası olarak değerlendirilmişti.

Mecliste oylama yapılmadan önce Paşinyan kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Parlamentodaki oturumun dev ekrandan yayınlandığı meclisin önündeki meydanda toplanan yaklaşık 40 bin kişi Paşinyan’a destek verdi.

Göstericiler etnik müzik eşliğinde Ermenistan bayraklarıyla destek sloganları attı.

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