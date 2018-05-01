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Ermenistan Meclisi’nden Sürpriz Karar

01.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

Ermenistan meclisi dokuz saat süren bir oturumun ardından düzenlenen oylamada yeni başbakanı seçemedi

Ermenistan Meclisi’nden Sürpriz Karar

Ermenistan meclisi, muhalefetin başbakan adayı ve iki haftadan uzun süren protesto gösterilerinin lideri Nikol Paşinyan’ı başbakan olarak seçmedi.

Dokuz saat süren bir oturumun ardından düzenlenen oylamada Paşinyan’ın başbakanlığına 45 destek oyu çıkarken 55 meclis üyesi adayın aleyhinde oy kullandı.

Binlerce muhalif gösterici meclis binası önünde toplanarak Paşinyan’a destek verdi. Ermenistan anayasasına göre gelecek hafta mecliste tekrar oylama yapılması gerekiyor.

Paşinyan mecliste yaptığı konuşmada başbakanlığına destek verilmemesinin ülkeyi büyük bir siyasi krize sürükleyeceğini söylemişti.

Oylama Serj Sarkisyan’ın Paşinyan liderliğindeki protesto gösterileri nedeniyle istifa etmesinin ardından yapıldı. 10 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Sarkisyan, görev süresinin dolmasıyla görevinden ayrılmış, ancak Nisan ayında bu kez başbakan koltuğuna oturmuştu.

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