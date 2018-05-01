Ermenistan Parlamentosu başbakanı seçiyor

Tek aday olan muhalif lider Paşinyan parlamentodaki konuşmasında vatandaşları sokağa çıkmaya çağırdı.Ermenistan Parlamentosu muhalefetin protesto gösterileri üzerine istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan'ın yerine yeni başbakanı seçmek üzere toplandı. Parlamentodaki seçime muhalif politikacı Nikol Paşinyan tek aday olarak katılıyor.

Paşinyan oylama öncesinde milletvekillerine yönelik olarak yaptığı konuşmada, "Halkın gücünü hafife almayın" uyarısında bulunarak protestolara dikkat çekti. Vatandaşlara de seslenen Paşinyan, "Eğer şimdiye dek katılmadıysanız evde oturmayın, sokaklara çıkın! Başkentin ya da başka kentlerin meydan ya da sokaklarına çıkın" dedi.

Paşinyan: Parlamentodan sonuç çıkmazsa gösteriler devam eder

Sarkisyan'ın partisi Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) protestolar nedeniyle Sarkisyan'ın yerine aday göstermeyeceğini açıklamıştı. Konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin değişime hazır olduğuna inanmadığını söyleyen Paşinyan, "Cumhuriyetçi Parti geçen haftalardaki protestolardan gerekli dersleri çıkarmak yerine, kedi fare oyunu oynuyor. Halkın gösterdiği sabrı zayıflık olarak gören davranışları, bir tsunamiye yol açabilir" dedi. Paşinyan parlamentodan bugün bir sonuç çıkmaması halinde protesto gösterilerinin devam edeceğini belirtti. Muhalif lider ayrıca kendisinin başbakan seçilmesi halinde erken seçime gitme sözü verdi. Ermenistan'da bir sonraki genel seçimlerin 2022 yılında yapılması planlanıyor.