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Ermenistan Parlamentosu başbakanı seçiyor

01.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Ermenistan Parlamentosu muhalefetin protestolarının ardından istifa eden Başbakan Sarkisyan’ın halefini seçiyor.

Ermenistan Parlamentosu başbakanı seçiyor

Tek aday olan muhalif lider Paşinyan parlamentodaki konuşmasında vatandaşları sokağa çıkmaya çağırdı.Ermenistan Parlamentosu muhalefetin protesto gösterileri üzerine istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan'ın yerine yeni başbakanı seçmek üzere toplandı. Parlamentodaki seçime muhalif politikacı Nikol Paşinyan tek aday olarak katılıyor.

Paşinyan oylama öncesinde milletvekillerine yönelik olarak yaptığı konuşmada, "Halkın gücünü hafife almayın" uyarısında bulunarak protestolara dikkat çekti. Vatandaşlara de seslenen Paşinyan, "Eğer şimdiye dek katılmadıysanız evde oturmayın, sokaklara çıkın! Başkentin ya da başka kentlerin meydan ya da sokaklarına çıkın" dedi.

Paşinyan: Parlamentodan sonuç çıkmazsa gösteriler devam eder

Sarkisyan'ın partisi Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) protestolar nedeniyle Sarkisyan'ın yerine aday göstermeyeceğini açıklamıştı. Konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin değişime hazır olduğuna inanmadığını söyleyen Paşinyan, "Cumhuriyetçi Parti geçen haftalardaki protestolardan gerekli dersleri çıkarmak yerine, kedi fare oyunu oynuyor. Halkın gösterdiği sabrı zayıflık olarak gören davranışları, bir tsunamiye yol açabilir" dedi. Paşinyan parlamentodan bugün bir sonuç çıkmaması halinde protesto gösterilerinin devam edeceğini belirtti. Muhalif lider ayrıca kendisinin başbakan seçilmesi halinde erken seçime gitme sözü verdi. Ermenistan'da bir sonraki genel seçimlerin 2022 yılında yapılması planlanıyor.

Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada, sadece başbakan olacağı bir senaryoyu kabul edeceğini söylemişti. Ermenistan Parlamentosu'nda eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi çoğunluğu elinde bulunduruyor. 105 sandalyeden 58'i Cumhuriyetçi Parti'ye ait. Paşinyan'ın dahil olduğu Çıkış adlı ittifak ise bir önceki seçimlerde yüzde 7,8 oranında oy almıştı.

Parlamentoda oylamanın yapıldığı saatlerde başkent Erivan'da on binlerce gösterici Nikol Paşinyan'ı desteklemek için protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler ülkede siyasi değişim talep etti.

Protestolar nasıl başladı

2008 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan görev süresi sona erdikten sonra parlamentoda başbakanlığa seçilmişti. Sarkisyan'ın başbakanlığa adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

Sarkisyan'ın başbakanlığa seçilmesine tepki gösteren muhalif Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Nikol Paşinyan protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin günler süren gösterilerinin ardından Başbakan Serj Sarkisyan 23 Nisan'da istifa etme kararı alarak, "Nikol Paşinyan haklıymış, hatalı olan bendim" açıklamasını yapmıştı.

dpa,rtr/HT,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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