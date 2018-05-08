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Ermenistan Siyasi İstikrarı Yakaladı mı?

08.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Savunma Bakanlığı raporlarına göre, NATO’nun en önemli ortaklarından biri olan Alman ordusu şu anda eleman ve yedek parça eksikliği yüzünden olası bir saldırıya karşı ülkeyi savunabilecek konumda değil

Ermenistan Siyasi İstikrarı Yakaladı mı?

Ermenistan’da muhalif lider Nikol Paşinyan başbakan seçildi.

İktidar partisinin çoğunlukta olduğu Ermenistan Meclisi, Paşinyan’ı 42’ye karşı 59 oyla ülkenin yeni başbakanı olarak seçti.

Paşinyan ülkeyi 10 yıldır cumhurbaşkanı olarak yöneten Serj Sarkisyan’ın başbakanlıktan istifa etmesine neden olan ve haftalarca süren protesto gösterilerine liderlik ediyordu.

Parlamentoda çoğunluğa sahip Cumhuriyetçi Parti, meclisin üçte birinin desteğine sahip olan adayı destekleyeceğini ve yeni aday çıkartmayacağını bildirmişti.

Paşinyan’ın başbakan seçilmesi destekçileri tarafından sevinç gösterileriyle kutlandı. Başkent Erivan’da onbinlerce kişi sokağa çıktı.

Paşinyan’ın başbakanlığının ülkede yeni bir sayfa açacağına inanan destekçileri beyazlar giydiler.

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