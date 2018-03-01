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Ermenistan Türkiye ile normalleşme protokollerini iptal etti

01.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2009 yılında Türkiye ile imzalanan normalleşme protokollerinin iptal edildiğini açıkladı.

Ermenistan Türkiye ile normalleşme protokollerini iptal etti

Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için 2009 yılında imzalanan protokolleri iptal etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın sözcüsü Vladimir Hakobyan, Ermeni televizyonu Yerkir Media'ya perşembe günü yaptığı açıklamada, "Sarkisyan, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Ermeni-Türk protokollerinin iptal edildiğini söyledi” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tigran Balayan da Twitter'da yaptığı paylaşımda Sarkisyan’ın bu anlaşmaları "geçersiz ilan ettiğini” duyurdu.

1915 olayları nedeniyle kötü olan Ermenistan-Türkiye ilişkileri, 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan’a giderek Ermenistan ile Türkiye milli takımları arasındaki futbol maçını Sarkisyan ile birlikte izlemesiyle yumuşama sinyalleri vermişti.

2009 yılında ise dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan İsviçre'de iki ülke arasında normalleşme protokolleri imzalanmıştı. Protokollerin imzalanmasının ardından Sarkisyan da Türkiye’ye gelerek Türkiye-Ermenistan futbol maçını Gül ile birlikte izlemişti.

Sarkisyan'ın iptal ettiğini açıkladığı protokollerin geçerli olabilmesi için her iki ülkenin meclisleri tarafından onaylanması gerekiyordu. Ancak bugüne kadar ne Türkiye ne de Ermenistan bu metinleri onayladı.

DW,rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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