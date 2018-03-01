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Ermenistan Türkiye’yle Anlaşmayı Feshetti

01.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

Ermenistan’da Yerkir Medya televizyonu, Cumhurbaşkanı sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Ermenistan’ın Türkiye’yle 2009’da imzaladığı ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan anlaşmayı feshettiğini bildirdi

Ermenistan Türkiye’yle Anlaşmayı Feshetti

Ermenistan’da Yerkir Medya televizyonu, Cumhurbaşkanı sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Ermenistan’ın Türkiye’yle 2009’da imzaladığı ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan anlaşmayı feshettiğini bildirdi.

Habere göre, sözcü Vladimir Hakobyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın ulusal güvenlik konseyi toplantısında Ermeni-Türk protokollerinin feshedildiğini söylediğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tigran Balayan da, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın protokolleri “hükümsüz ve geçersiz” ilan ettiğini kaydetti.

Ermenistan ve Türkiye Ekim 2009’da ilişkilerin normalleşmesi ve sınırın açılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.

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