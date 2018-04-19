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Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan karşıtı protestolarda gözaltılar

19.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Parlamentonun eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığını onaylamasına tepki gösteren muhalifler, hükümet binalarına girişini engelleyince polis ses bombasıyla müdahale etti. Fransız haber ajansı AFP, onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan karşıtı protestolarda gözaltılar

Ermenistan'da parlamentonun eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığını onaylamasına tepki gösteren muhalifler, protestoların 7. gününde yine sokaklarda.

Perşembe günü de yüzlerce gösterici, başkent Erivan'daki hükümet binalarının girişini engelledi.

Fransız haber ajansı AFP, polisin protestoculara ses bombasıyla müdahele ettiğini, onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Muhalif lider Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla bir haftadır sokaklarda olan muhaliflerin sloganı, "Sarkisyan Başbakan Olmasın"dı.

Parlamento, protestolara rağmen Salı günü Sarkisyan'ın başbakanlığını onaylamıştı.

Muhalif lider Paşinyan, Erivan'da yaptığı konuşmada "Ülkede barışçıl kadife devrim başladı" dedi.

40 bine yakın kişi karara tepki göstermek için sokaklara çıktı.

Çarşamba günü ise bu sayı 3 katına çıktı.

Polis, dikenli telleri aşarak parlamento binasına girmeye çalışan protestoculara ses bombasıyla müdahale etti.

Ülkenin ikinci büyük şehri Gümrü ve üçüncü büyük şehri Vanadzor'da da eylemciler sokaklara döküldü.

63 yaşındaki Sarkisyan, 2008 yılında Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi tamamladıktan sonra istifa eden Sarkisyan, iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.

Sarkisyan'ın adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

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