Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan karşıtı protestolarda gözaltılar

Ülkenin ikinci büyük şehri Gümrü ve üçüncü büyük şehri Vanadzor'da da eylemciler sokaklara döküldü.

Çarşamba günü ise bu sayı 3 katına çıktı.

Muhalif lider Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla bir haftadır sokaklarda olan muhaliflerin sloganı, "Sarkisyan Başbakan Olmasın"dı.

63 yaşındaki Sarkisyan, 2008 yılında Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi tamamladıktan sonra istifa eden Sarkisyan, iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.

Sarkisyan'ın adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.