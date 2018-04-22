Ermenistan’da Dev Protesto Gösterisi

Binlerce hükümet karşıtı, protestoya liderlik eden Nikol Pashinyan’ın gözaltına alınmasına rağmen yine sokaklarda.

Nikol Pashinyan, Başbakan Ser Sarkisyan’la yaptığıve televizyondan yayınlanan konuşmalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Muhalif milletvekili Sarkisyan’ın istifa etmesi gerektiğini belirtmiş, Sarkisyan ise Pashinyan’ı santaj yapmakla suçlamıştı.

Muhalefet iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Sarkisyan’ın Başbakan olmasına itiraz ediyor.

Sarkisyan Salı günü Parlamento tarafından bu göreve seçilmiş, bu da tepkiye neden olmuştu.

Pashinyan’la birlikte 2 muhalif politikacı ve 200 kişinin gözaltına alınması protesto hareketini siyasi lidersiz bırakmış durumda.

Avrupa Birliği iki tarafa da ‘sorumlu’ davranılması çağrısı yaptı.

Pashinyan daha önce 2008’de de Sarkisyan’a karşı protesto gösterilerinde yer aldığı gerekçesiyle cezaevine girmişti.

Pashinyan, liderlik ettiği kampanyayı ‘kadife devrim’ olarak niteliyor. 1989’da Çekoslovakya’da komunist sistemi sona erdiren barışçıl gösterilere kadife devrim denmişti.

Sarkisyan cumhurbaşkanlığı sırasında ülkenin sitemini parlamenter sisteme dönüştürmüş ve yürütme yetkileri başbakanlıkta toplanmıştı.

Sarkisyan, başbakanlığa aday olmayacağına da açıklamıştı.