Ermenistan’da Gösterilere Polis Müdahalesi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da son siyasi gelişmeleri protesto eden binlerce kişi sokaklardaydı.
Sivil itaatsizlik eylemine dönüşen protestoların dördüncü gününde göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.
Binlerce kişi banklar ve çöp tenekeleriyle barikatlar kurarak trafiği engelledi.
Polis göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.
2008’den bu yana Devlet Başkanı olan Serj Sarkisyan, bu yıl görev süresi dolduğu için başkanlıktan ayrılmıştı. Ancak Sarkisyan şimdi Başbakanlık görevini üstlenmeye hazırlanıyor.
İktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilen Sarkisyan’ın yeni görevi Salı günü onaylanacak.
Yapılan son değişikliklerle Başkan’ın yetkileri azaltılırken, başbakana daha etkin bir rol veriliyor.
Muhalefet, bu adımı Sarkisyan’ın sonsuza dek iktidarda kalma çabası olarak değerlendiriyor ve protestoların sürmesi çağrısı yapıyor.
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