Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilere müdahale

Sarkisyan, Paşinyan'la çıktığı canlı yayını terk etmişti.Ermenistan'da 2008-2018 arası iki dönem yaptığı cumhurbaşkanlığını maksimum görev süresi dolduğu için geçen hafta bırakmak zorunda kalan Serj Sarkisyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilmesinin yankıları sürüyor.

Hükümet karşıtı gösterilerin onuncu gününe girdiği ülkede, başkent Erivan'da protestocularla güvenlik güçleri arasında yine çatışmalar yaşandı. Alman haber ajansı dpa, olaylarda onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ermenistan polisi, gösteriler sırasında protestolara liderlik eden muhalif milletvekili Nikol Paşinyan'ın gözaltına alındığına dair haberleri ise yalanladı.

Polisten yapılan açıklamada, "Yasa dışı mitinglerin sonlandırılması için defaatle yapılan çağrılara rağmen, Paşinyan bir gösteriye liderlik etmeyi sürdürdü" denildi. Açıklamada, polisin mitingi dağıttığı ve Sivil Sözleşme partisinin lideri Paşinyan dâhil üç muhalif milletvekilinin "alandan zorla uzaklaştırıldığı" belirtildi.

Muhalif milletvekillerinden Sasun Mikailyan daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltına alındığını iddia ettiği Paşinyan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Ermenistan anayasasına göre, dokunulmazlığı bulunan milletvekillerinin tutuklanabilmesi için meclis onayı gerekiyor.