Ermenistan'da krizin çözümü için görüşmeler yoğunlaştı

Muhalefetin hükümeti günlerce protesto ettiği Ermenistan’da hükümet temsilcileri Rusya’yı ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Başbakan yardımcısı Armen Gevorkyan’ın bürosundan yapılan açıklamada başbakan yardımcısının Moskova’da temaslarda bulunduğu belirtildi. Rus Interfax ajansı konuyla ilgili haberinde Gevorkyan’a Dışişleri Bakanı Eduard Nalbantyan’ın da eşlik ettiğini duyurdu.

İktidardan siyasetçilerin Moskova’daki temasları sürerken, Erivan’da vatandaşlar protesto yürüyüşü düzenledi. Göstericiler Başbakan Sarkisyan’ın istifasının ardından barışçıl bir iktidar değişikliği talep etti.

Muhalefet lideri Nikol Paşinyan dün Rusya’nın Erivan’daki Büyükelçiliği’nde Rus yetkililerle görüştü. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, Rusya’nın gösteriler düzenleyen muhalefete, şu an iktidarda olan siyasetçiler ve ülkedeki diğer siyasi güçlerle yapıcı bir diyalog kurması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan’la durum değerlendirmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşme sonrasında her iki liderin Ermenistan’daki bütün siyasi güçlerden sorumluluk taşıdıklarını göstermelerini istediği kaydedildi.