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Ermenistan'da muhalifler 10 yıldır iktidarda olan Sarkisyan'a karşı sokaklarda: 'Kadife devrim başladı'

17.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın görev süresi bitmesine rağmen parlamentoda yapılan oylamayla başbakan seçilmesine tepki gösteren muhalifler sokaklara döküldü. Muhalif lider "Ülkede barışçıl kadife devrim başladı" dedi.

Ermenistan'da muhalifler 10 yıldır iktidarda olan Sarkisyan'a karşı sokaklarda: 'Kadife devrim başladı'

Ermenistan'da muhaliflerin protestolarına rağmen parlamento eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığını onayladı.

Muhalif lider Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla toplanan eylemciler hükümet binalarına girişleri engelledi.

Paşinyan, protesto gösterileri için Erivan'da yaptığı konuşmada "Ülkede barışçıl kadife devrim başladı" dedi.

Paşinyan, "Tüm devlet sistemini felç etmeliyiz, iktidar halka geçmeli. Serj Sarkisyan, yöneteceği bir Ermenistan ve halkı olmadığını görmeli" diye seslendi.

Başkent Erivan'da başlayan muhalif gösteriler ülke geneline yayıldı.

Ülkenin ikinci büyük şehri Gümrü ve üçüncü büyük şehri Vanadzor'da da eylemciler sokaklara döküldü.

Sarkisyan, 2008 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. Devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi tamamladıktan sonra geçen hafta istifa etti ve iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterildi.

Sarkisyan'ın başbakanlığı Salı günü Ermenistan parlamentosunda onaylandı.

63 yaşındaki Sarkisyan'ın başbakanlığa hazırlanması öncesi Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

Rejimi değiştiren anayasal düzenlemeler 2015 yılında yapılan bir referandumla halkoyuna sunulmuş ve onaylanmıştı.

Göstericiler arasındaki öğrenci İrina Davtyan AFP'ye, "Benim jenerasyonum, arkadaşlarım ve ben Serj Sarkisyan'a ve hükümetine karşıyız. 10 yıldır iktidar ve hiçbir faydasını görmedik" dedi.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Parti'nin (ECP) sözcüsü Eduard Şarmazanov protestoları "muhalefetin yapay ve yalan gündemi" sözleriyle eleştirdi.

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