Ermenistan'da parlamento yeni başbakanı seçecek

Ermenistan'da muhalefetin, iktidar partisi üzerindeki baskısı sürüyor. Muhalefet lideri Nikol Paşinyan'ın çağrısı üzerine başkent Erivan'da toplanan on binlerce gösterici, iktidarın barışçıl şekilde el değiştirmesi talebiyle gösteri yaptı. Olaysız geçen gösteride Paşinyan'ın başbakanlığa getirilmesi yönünde sloganlar atıldı. İki dönem devlet başkanlığı yaptıktan sonra başbakanlığa geçen Serj Sarkisyan iki gün önce istifa etmişti.

Paşinyan, hükümete geçici olarak liderlik eden Karen Karapetyan'a çağrıda bulunarak "yaptıkları devrimin derhal tescil edilmesini" istedi. Paşinyan'ın çağrısının ardından Ermenistan parlamentosunun yeni başbakanı 1 Mayıs'ta seçeceği açıklandı.

Muhalefet lideri Nikol Paşinyan, halkın göstereceği tek bir adayı kabul edeceğini ve iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin ülkeyi yönetmesine artık izin verilemeyeceğini söyledi.

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Erken seçim gündemde

Ermenistan muhalefeti erken seçimlere gidilmesini de talep ediyor. Geçici hükümet başkanı Karapetyan erken genel seçimlere gidilmesinin mümkün olduğunu ancak seçimin 'bütün siyasi partilerin' ortak kararıyla yapılabileceğini açıkladı.