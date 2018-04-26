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Ermenistan'da parlamento yeni başbakanı seçecek

26.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki haftayı aşkın bir süredir protestolara sahne olan Ermenistan'da parlamento Sarkisyan'ın istifasıyla boşalan başbakanlık için 1 Mayıs'ta oylama yapılacak.

Ermenistan'da parlamento yeni başbakanı seçecek

Ermenistan'da muhalefetin, iktidar partisi üzerindeki baskısı sürüyor. Muhalefet lideri Nikol Paşinyan'ın çağrısı üzerine başkent Erivan'da toplanan on binlerce gösterici, iktidarın barışçıl şekilde el değiştirmesi talebiyle gösteri yaptı. Olaysız geçen gösteride Paşinyan'ın başbakanlığa getirilmesi yönünde sloganlar atıldı. İki dönem devlet başkanlığı yaptıktan sonra başbakanlığa geçen Serj Sarkisyan iki gün önce istifa etmişti.

Paşinyan, hükümete geçici olarak liderlik eden Karen Karapetyan'a çağrıda bulunarak "yaptıkları devrimin derhal tescil edilmesini" istedi. Paşinyan'ın çağrısının ardından Ermenistan parlamentosunun yeni başbakanı 1 Mayıs'ta seçeceği açıklandı.

Muhalefet lideri Nikol Paşinyan, halkın göstereceği tek bir adayı kabul edeceğini ve iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin ülkeyi yönetmesine artık izin verilemeyeceğini söyledi.

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Erken seçim gündemde

Ermenistan muhalefeti erken seçimlere gidilmesini de talep ediyor. Geçici hükümet başkanı Karapetyan erken genel seçimlere gidilmesinin mümkün olduğunu ancak seçimin 'bütün siyasi partilerin' ortak kararıyla yapılabileceğini açıkladı.

Devlet başkanlığı sona erdikten bir hafta sonra başbakanlığa geçen Serj Serkisyan günlerdir devam eden protesto gösterilerinin oluşturduğu baskı üzerine görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ermenistan'da protesto gösterileri iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolan Serj Sarkisyan'ın parlamentodaki oylamada başbakan seçilmesine tepki üzerine başlamıştı. Ermenistan Anayasası istifadan en geç yedi gün sonra yeni başbakanın seçilmesini öngörüyor.

DW,AFP,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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