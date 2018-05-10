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Ermenistan'da Paşinyan'ın talebi ile iki isim görevden alındı

10.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, güvenlik servisi ve emniyet teşkilatının başındaki isimleri görevden aldı.

Ermenistan'da Paşinyan'ın talebi ile iki isim görevden alındı

Üst düzey yetkililerin işine Paşinyan'ın talebi üzerine son verildi.Ermenistan'da Paşinyan dönemi istifa ve görevden almalar ile başladı. Bu hafta içerisinde meclis tarafından Başbakan seçilen Nikol Paşinyan'ın talebi doğrultusunda Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Milli Güvenlik Servisi Başkanı Georgy Kutoyan ve Polis teşkilatının başındaki isim olan Vladimir Gasparyan'ı görevden aldı. Kutoyan 2016 yılından bu yana, Gasparyan ise 2011'den beri görevdeydi. Paşinyan, iki ismin görevden alınması için Cumhurbaşkanına imzalı bir dilekçe gönderdiğini duyurmuştu.

Erivan'dan bir istifa haberi de geldi. Rus haber ajansı RIA da vekaleten maliye bakanlığı görevini yürüten Vardan Aramyan'ın yeni hükümetin kurulmasından önce görevinden istifa ettiğini bildirdi. Aramyan, Serj Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde maliye bakanı olarak görev yapmıştı.

Ermenistan'da iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra görev süresi dolan Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesi, protestolara neden olmuştu. İki haftayı aşan protestoların ardından Sarkisyan istifa ettiğini açıklamıştı. Protestolara öncülük eden muhalefet lideri Paşinyan, Sarkisyan'ın istifasının ardından parlamento tarafından başbakan seçildi.

42 yaşındaki Paşinyan'ın kabinesi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak Paşinyan yeni hükümette zengin işadamlarının yer almaması gerektiğini ve bakanlardan bazılarının da görevde kalmalarının mümkün olduğunu söylemişti.

Ermenistan'ın yeni seçilen Başbakanı Paşinyan, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya geleceğini de açıkladı. Görüşmenin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceği belirtildi.

rtr/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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