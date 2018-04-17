Ermenistan'da Sarkisyan başbakan seçildi

Ermenistan parlamentosu, 2008-2018 yılları arasında ülkenin cumhurbaşkanı olan Serj Sarkisyan’ı başbakanlığa seçti. Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamada 77 milletvekili lehte, 17 milletvekili aleyhte oy kullandı. 63 yaşındaki Serj Sarkisyan’ın ikinci görev dönemi geçen hafta dolmuş, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan olmuştu.

Serj Sarkisyan’ın başbakan seçilmesi başkent Erivan’da on binlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. Ermenistan bayrağı taşıyan göstericiler "Serjsiz Ermenistan" sloganı attı. Gösteriyi organize eden muhalefet lideri Nikol Paşinyan burada yaptığı konuşmada "Sarkisyan meşruluğa sahip değil ve Ermenilerin nefretini kazandı" dedi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan göstericilerden 23 yaşındaki öğrenci Karen Mirzoyan, "Ermenistan’ın aynı adamın belirsiz bir zamana kadar iktidarda kaldığı otokratik bir ülkeye dönüşmesine izin vermemeliyiz" dedi. 38 yaşındaki Roza Tunyan da Sarkisyan’ın "Ermenilere yalan söylediğini ve cumhurbaşkanlığı döneminin sona ermesinden sonra başbakan olmama sözünü tutmadığını" söyledi.