Ermenistan’da Siyasi Düşmanlıklara ‘24 Nisan’ Arası

Ermenistan’da hükümet ve muhalefet 1,5 milyon Ermeni’nin Osmanlı yönetimi altında tecrit edilerek hayatlarını kaybettikleri olayları anmak için siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak biraraya geldi.
Muhalefetin protestoları sonucu başbakanın istifa etmesinden bir gün sonra Ermenistan’ın dört bir yanında Ermeniler 103 yıl önce yaşanan ve birçok tarihçi tarafından soykırım olarak değerlendirilen olayları andı. Türkiye ise olayların Birinci Dünya Savaşı ortamında yaşandığını söyleyerek soykırım iddialarını güçlü şekilde reddediyor.
Başbakan vekili ve diğer yetkililer beraberlerindeki binlerce kişiyle birlikte Erivan’da bir tepede yer alan soykırım anıtına çelenk bıraktı.
Muhalefet ve yaklaşık 10 bin kişilik destekçi grubu daha sonra anıta yürüdü. Ermenistan bayrakları taşıyan kalabalık Başbakan Serj Sarkisyan’ın istifasını kutladı.
Ülkede 10 gün süren protesto gösterileri vatandaşların yönetimden duydukları hayal kırıklığına odaklanıyor. Protestoları yöneten üç partili koalisyon parlamentonun yalnızca yüzde 7’sini oluşturuyor.
Rusya takipte
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Ermenistan Büyükelçisi’yle biraraya gelerek ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti. Lavrov, yumuşak ve barış temelli bir siyasi geçiş temenni ettiklerini sözlerine ekledi.
Erdoğan’dan taziye dilekleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri’nin çocuklarına ve torunlarına başsağlığı diledi.
İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi’ne düzenlenen törene katılan Erdoğan, ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmak isteyenlere edenlere fırsat vermemenizi istiyorum diye konuştu.
Rusya olayları soykırım olarak değerlendirirken Başkan Donald Trump ''20’nci yüzyılın en büyük kitle kıyımlarından biri'' ifadesini kullanmıştı.
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