Ermenistan'daki Sarkisyan protestosunda onlarca gözaltı

Gösterilere katılan onlarca kişi gözaltına alındı.Ermenistan'da 10 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesinin protesto edildiği gösteriler sürüyor. Milletvekili Nikol Paşinyan liderliğindeki 2 binden fazla gösterici bugün bakanlar kurulu toplantısının yapıldığı binaya yürüdü. Sarkisyan'ın devasa büyüklükteki portresini ters olarak taşıyan göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı. Paşinyan gösteride "Serj Sarkisyan… Buraya halkın senden nefret ettiğini sana söylemek için geldik" dedi. Gösteri öncesinde de yüzlerce protestocu hükümet binasına girişleri engellemek için binanın önünde toplandı. Göstericilere müdahale eden polis onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 26 yaşındaki gösterici Misak Mesropyan "Ermeniler gelecekleri için savaşmaya hazır, durmayacağız, zaferimiz yakın" diye konuştu. Gösteriye katılan bir başka gösterici, emekli Ruben ise "Eğer Serj'in artık görevi bırakmasını istiyorsak protestolar sürmeli" dedi.