HABER

Ertuğ: Türkiye'nin tam üyeliği çıkmaza girdi

06.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubu üyesi Alman parlamenter İsmail Ertuğ, 24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye-AB ilişkilerinin bugününü ve yarınını DW Türkçe’ye değerlendirdi.

Alman parlamenter, Türkiye’de seçimlerle beraber yeni anayasanın mevcut haliyle fiilen yürürlüğe girmesinin ardından AP’nin de büyük olasılıkla bu yılki Türkiye rapor ve kararında katılım müzakerelerinin formel olarak askıya alınması çağrısında bulunacağını söyledi. AP geçen yıl aldığı Türkiye kararında anayasa değişikliğinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulunacağını not etmişti. AP’nin Türkiye raporunun ekim veya kasım aylarında oylanması öngörülüyor.

Ertuğ’a göre Türkiye’nin AB üyelik perspektifi tamamen çıkmaza girmiş durumda. Ne AB içinde ne de Ankara’da Türkiye’nin AB üyelik perspektifi konusunda gerçek anlamda irade bulunmuyor. Bu görüşün AB genelinde paylaşıldığının altını çizen Ertuğ, kilitlenmiş Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşmesi için öncelikle Türkiye’nin somut adımlar atması gerektiğine işaret ediyor. Türkiye’de yönetimin içerde uyguladığı politikaların AP içinde Türkiye’nin dostlarını zor durumda bırakmış olmasından üzüntü duyduğunu da saklamıyor.

"Çıkar ilişkisi"

Üyelik perspektifi ötesinde Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Ertuğ, gelinen noktayı “çıkar ilişkisi” olarak tanımlıyor. AB’nin şu anda Türkiye’den en önemli beklentisinin "sığınmacı akınının engellenmesi” olduğunu söylüyor. Tarafların bu nedenle “pragmatik” bir ilişkiye yöneldikleri görüşünü savunuyor. Vize serbestisinin de çıkmazda olduğu mesajı veren Ertuğ, mevcut koşullarda sadece belli kategorilerdeki Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunda müzakere edilebileceği görüşünde.

Ertuğ buna karşılık, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesi amacıyla müzakerelere başlanmasının özellikle AB’nin içinde bulunduğu durumdan ötürü bugün için söz konusu olmadığını söylüyor. Bu konuda AB içindeki irade yoksunluğuna işaret ediyor. Gümrük birliğinin güncellenmesini, söylendiği gibi sadece Almanya’nın bloke etmediğine, diğer AB ülkelerinin de bu konuda isteksiz olduklarına vurguda bulunuyor.

Aynı zamanda Alman Sosyal Demokrat Partisi (SDP) mensubu olan İsmail Ertuğ, 2009 yılından bu yana AP üyeliği yapmakta.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

İsmail Ertuğ ile yapılan söyleşinin tamamı için video penceresine tıklayın.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret ettiKışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti
Amri'nin azmettiricisi hakkında yakalama kararıAmri'nin azmettiricisi hakkında yakalama kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

İlginizi Çekebilir

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e 10 yıl hapis cezası

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e 10 yıl hapis cezası

Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar

Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar

AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı

Trump'tan şok çıkış: Enayiyiz biz

Trump'tan şok çıkış: Enayiyiz biz

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.