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Eş Şebab: Çocuğunu İslami olmayan okullara yollayanlar sonucuna katlanır

31.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Somali'de Eş Şebab örgütü militanları, çocukların İslami usullere göre eğitim yapan okullara gönderilmesi çağrısı yaptı. Eş Şebab, çağrıya uymayanların "sonuçlarına katlanacağı" tehdidinde bulundu.

Eş Şebab: Çocuğunu İslami olmayan okullara yollayanlar sonucuna katlanır

Somali'deki radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, aileleri çocuklarını İslami olmayan okul ve üniversitelere yollamama konusunda uyardı.

26 dakikalık bir kayıt yayımlayan Eş Şebab Sözcüsü Şeyh Ali Mahmut Rage, "Batı kültürünün savunacağı türden eğitime" dahil olan herkesin bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Rage, İslami usullere göre eğitim vermeyen diğer okulların ahlaksız olduğunu ve Batı ülkelerine göçü özendirdiğini öne sürdü.

Somali Enformasyon Bakanı Abdirahman Omar Osman da BBC'ye yaptığı açıklamada, Eş Şebab'ı çocukların beynini daha rahat yıkayabilmek için "eğitim haklarını engellemekle" suçladı.

Eş Şebab, özellikle genç ve kadınları kullanarak eğitim kurumlarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

Örtütün iki yıl önce Kenya'da bulunan Garissa Üniversitesi'ne düzenlediği silahlı saldırıda 147 kişiyi yaşamını yitirmişti.

Eş Şebab: Çocuğunu İslami olmayan okullara yollayanlar sonucuna katlanır

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