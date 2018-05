Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar

''Her şeyden önce bu bir saldırganlık, bu bir işgaldir. Suriye toprakları üzerindeki her Türk askeri, işgali temsil etmektedir. Bu demek değil ki, Türk halkı bizim düşmanımız. Daha birkaç gün önce Türkiye'den bir siyasi heyet bizi ziyaret etti. Genel olarak Türklerle Erdoğan arasında bir ayrım gütmek zorundayız. Erdoğan, Müslüman Kardeşler (İhvan el Müslimin) ile bağlantılı. Belki örgütlü değil, ama benim karanlık ideoloji diye nitelediğim o ideolojiyle bağlantılı. Tıpkı Batı gibi Erdoğan da, teröristler çeşitli bölgelerde kontrolü kaybettiğinde ve Türkiye'nin ya da Batı'nın yahut Katar veya Suudi Arabistan'ın gündemini hayata geçiremediğinde, birinin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. Böylece Batı Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla müdahale etti. Erdoğan da Batı, bilhassa ABD tarafından müdahaleyle görevlendirildi ki, durumu daha da karmaşık hale getirsin, çünkü onun müdahalesi olmasaydı durum çok daha hızlı çözüme kavuşacaktı. Yani mesele kişisel ilişkiler değil. Asıl mesele, dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman Kardeşlerin İslamı kullanarak ülkenizde hükümeti ele geçirmeye ve dünya çapında Müslüman Kardeşler ağı üzerinden kurduğu ilişkilerle çok sayıda hükümet yaratmaya çalışması.''

'NİHAYETİNDE HEPSİ AMERİKAN EFENDİLERİNE İTAAT EDİYOR'



Papaçelas'ın ''Peki ama buna nasıl karşılık vereceksiniz'' diye ısrarı üzerine Esad şöyle devam etti:

''Her şeyden önce biz teröristlerle savaşıyoruz ve belirttiğim gibi teröristler bizim gözümüzde Erdoğan'ın ordusu, Amerikan ordusu, Suudi ordusu. Farklı gruplar olduğunu ve hangi grubu kimin finanse ettiğini unutun. Günün sonunda hepsi tek bir gündem için çalışıyor ve bu farklı oyuncular tek bir efendiye itaat ediyor: Amerikan efendiye. Erdoğan aslında kendi gündemini değil, ABD'nin gündemini uyguluyor. Aynısı bu savaşın içindeki diğer ülkeler için de geçerli. Yani her şeyden önce teröristlerle savaşmak zorundasınız. İkincisi, daha fazla bölgede kontrolü ele aldıkça her saldırganla her orduyla savaşmak zorundasınız. Türk, Fransız, her kim olursa olsun, hepsi düşmanınızdır. Suriye'ye yasadışı biçimde geldikleri müddetçe bizim düşmanlarımızdır.''

'ELBETTE KAN DÖKÜLDÜ, AMA SORUMLUSU KİM?'



''Çok fazla kan döküldü. Kendinizi muhalefetle karşılıklı oturup bir şekilde iktidar paylaşımına giderken görebiliyor musunuz'' sorusuna da şu yanıt geldi: