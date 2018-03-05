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Esad'dan skandal hamle! Yardım malzemelerine el koydular!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 12:58 | Son Güncelleme

Suriye'de Esad rejimi tarafından kuşatılan Doğu Guta'da sivillerin bölgeden çıkmasına izin verilmesi karşılığında insani yardım ulaştırılacak. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yardım konvoyundaki ameliyat malzemeleri ile diyaliz ekipmanı ve insülinin bölgeye geçişine izin vermediğini, yardım tırlarındaki malzemelerin yüzde 70'inin tırlardan çıkartıldığını açıkladı.

Suriye'de Esad rejimi ve müttefiki Rusya ordusu tarafından bir süredir kuşatma altında tutulan başkent yakınlarındaki Doğu Guta'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada bölgedeki muhaliflerle anlaşmaya varıldığı ve sivillerin bölgeyi terk etmesine izin verilmesi karşılığında, insani yardımların bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.

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BM'YE AİT KONVOY DOĞU GUTA'YA GİRDİ

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Birleşmiş Milletler'e ait yardım konvoyu rejimin kontrolündeki son mevzileri de geçerek Doğu Guta'ya girdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de 30 günlük ateşkes kararının ardından, Rusya her gün 9.00 ile 14.00 saatleri arasında ateşkes uygulanacağını ilan etmiş ve bölgeden sivillerin ayrılması için bir insani koridor oluşturulduğunu belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, insani koridorun muhalifler tarafından bombalandığı ve sivillerin şehirde rehin olarak tutulduğunu savunmuştu.

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Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Esad rejimi yetkililerin bölgeye giden yardım konvoyundaki ameliyat malzemeleri ile diyaliz ekipmanı ve insülinin bölgeye geçişine izin vermediğini, yardım tırlarındaki malzemelerin yüzde 70'inin tırlardan çıkartıldığını açıkladı.

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye ordusunun Doğu Guta'nın üçte birinden daha fazlasında kontrolü ele geçirdiği duyurdu.

Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta'da geçtiğimiz iki hafta boyunca 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü doğu guta Esad

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
suriyeyi komple temizleseler ülkemdeki aklar ve suriyeliler gidip oraya yerleşse ne güzel olur
Adam hiçe sayıyor sizi BM miş miş katliam yapıyor 3 maymunu oynayan BAE ve tüm islam ülkeleri bunun vebalini nasıl vereceksiniz.
DAHA ESADI DESTEKLESİN HAİNLER...BAŞTA RUSYA FAKAT TARİH ONLARI HİÇTE İYİ ANMAYACAK....HERKES YAPTIĞININ BEDELİNİ ÖDER....ER YADA GEÇ..
pyd ile bukadar rahat anlaşabilldigi belli oldu buda eşkiya
ne esatmiş be koca suriyeyi ne kale getirdi ilk başta biraksaydi bu kadar kan dökulmezdi
Allah Suriye Ordusunu ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ı korusun. Adam ülkesinin dört bir yanını sarmış çakallara karşı vatanını savunmaktadır. İHA ve AA nın tüm iftiracı haberlerine rağmen Esad2ın arkasındayız...
5 MUHALİF ÖRGÜT BÖLGEDE SİVİLLERİ KENDİLERİNE KALKAN EDİYORLAR HATTA KATLİAM YAPIYORLAR BÖLGEDE.SON SZÖ TÜM MUAHLİFLER TEMİZLENMEDEN BÖLGEDE HUZUR OLMAYYACAK ASLA. MUHALİFLERDE EMRİ ARABİSTANDAN BAE ABD DEN VE BATIDAN ALIYOR MAELSEF.KİMYASAL SŞLAH OYUNUNDA SADDAM DÜŞTÜ TUZAĞA ESAD ASLA DÜŞMEDİ VE DÜŞMEYECEKTE.İNGİLTERE ŞAŞKIN ŞU AN.1916 DAKİ FETH ETTİĞİ YERLE R ELİNDEN GİDECEK YAKINDA.TÜRKİYE KENDİ BAŞINA ÇORAP ÖRMEYİ HEMEN BIRAKMALI GEÇ OLMADAN.KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOK TÜRK MİLLETİNİN ASLA.SON 7 YILDIR ESAD TÜRKİYENİNDE GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI GÖREN GÖRÜYOR NOKTA.
Amerıkan işgaline direnen Suriyeyi kutluyorum
yok arkadaş yoook !!! müslümanın müslümandan başka dostu yoooook uyan türkiye uyaaaannn !!!!!
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