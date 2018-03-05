Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad, “Halk güçlerinin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehditi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye’deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Esad ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kimyasal silah konusu, Batı'nın yalanlar sözlüğündeki terimlerden biri oldu. Bu, Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullanılan bir şantaj malzemesinden başka bir şey değil.”
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU UYARMIŞTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki hafta önce 24 TV'de YPG-Esad anlaştı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çavuşoğlu, "Esad rejimi YPG'ye destek için gelirse, bizi durduramazlar" ifadelerini kullanmıştı.
Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor. Güven bunalımının sebebi ABD'dir. Bize verilen sözler tutulmadı" dedi.
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