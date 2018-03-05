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Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin sınırındaki terör gruplarını temizlemek için operasyon başlattığı Afrin'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu açıkladı.

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad, “Halk güçlerinin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehditi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye’deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Esad ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kimyasal silah konusu, Batı'nın yalanlar sözlüğündeki terimlerden biri oldu. Bu, Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullanılan bir şantaj malzemesinden başka bir şey değil.”

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU UYARMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki hafta önce 24 TV'de YPG-Esad anlaştı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çavuşoğlu, "Esad rejimi YPG'ye destek için gelirse, bizi durduramazlar" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor. Güven bunalımının sebebi ABD'dir. Bize verilen sözler tutulmadı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esad Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bütün olayların tek sorumlusu basiretsiz dış siyaset izleyerek ABD'ye kanan AKP yönetimidir. Milyonlarca insan öldü, perişan oldu, tecavüze uğradı. Suçlu belli.
Hadi ordan kendini bilmez
Yav iyide siz kendiniz sınırda davul zurnayla peşmergeyi YPG ye destek için göndermedinizmi? Ha İŞİD ha YPG ha PEŞMERGE ha ÖSO ha PKK hepsininde canı cehenneme! Türkiye'nin muhatabına bakın ÖSO!!!! bu utanç verici manzaradan derhal vazgeçilmeli ve savaşacaksada bu milis güçleriyle birlikte değil! kendi göbeğini kendisi kesmelidir!!! Yarın ÖSO da lain ilan edilmeyeceği ne malum!!! Çok istikrarsız ve tutarsız dış politikamız var ve bu mesele Türk halkına acıdan başka birşey vermemektedir. Biz egemen ve güçlü bir milletiz. Bizim grup, aşiret, cemaat, örgüt vb oluşumlardan desteğe ihtiyacımız yok.
Bizden gibi görünen Vatan HAİNLERİ havlamaya devam edin biz Kürt Türk ve diğer kardeşlerimiz ile meydanı Çakallara bırakmayacağız
Helal kardeşim
hmm ilginç bir durumu Esad, YPG destek verirse.. YPG'yi bölgede destekliyen ABD'ye bir bakıma destek olmuş olur.. ABD'de bu durumu sevinebilir ama Ruslar ve İran üzülür bu sefer ...
Nebiçimbir devlet adamısın dansöze döndün kıvırtıkca kıvırtıyorsun.. hakının 4/1 türkiyede 4/2 si avrupa kapılarında köle ettin.4/1 ini bombalarla öldürdün. sen Nasıl bir müslümansın,senin ALLAH Korkun yokmu? şimdide çevre ülkelerden ülkene soktuğun meshepci milisleri halkıyın üzerine gönderiyorsun..Sende savaş sucu işleyen,mezhepci milislerde BM İnsan haklarına hesap verek Birgün mutlaka O Günün hesabını yapın.
bekle Suriye den sonra esad a baktıkları gibi rte ye bakarlar ise hiç şaşırma..bu esad ı öyle gösteriyorlar haber kanalları çıkarları olan ülkeler..yarın sıra turkiyeye gelince bu söylemlerin aynısını söyleyemezsin..yalan söylüyorlar dersin yalan haber dersin tüm dünya bize karşı dersin..olaylara düz yaklaşmayın gözümüze sokulan şeylere inanmak yerine sorgulayın
bu katil alçak adamın babası da kendi halkını katletmişti kansız onursuz haysiyetsiz herif nasıl geberecen hiç mi düşünmüyorsun zalimler için yaşasın cehennem
TAAAA BAŞINDAN BERİ YORUMLADIK.ESAD İLE BERAĞBER YÜRÜNMELİ SURİYEDE DİYE.ABD TÜRKİYE ÜZERİNE OYUN OYNUYOR,KONU ESADLA TÜRKİYEYİ SAVAŞTIRMAKTIR BÖLGEDE.SONRADA TÜRKİYEYE GERİĞİNİ YAPMAKTIR. BEYLER İRAN TÜRKİYE IRAK SURİYE AYNI NOKTAYA VURURSA BERAĞBER YÜRÜRLERSE ABD KAÇIK GİDECEK BÖLGEDEN. BAKINIZ PALN MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANLA SAVAŞMASI İDİ. ORTADOĞUDA ÇIKAN SAVAŞTA EN ÇOK KAYBI OLAN TÜRKİYEDİR UNUTMAYALIM.VAKİT GEÇ DEĞİL TÜRKİYE DÖRT KOMŞUSU İLE BİRLİK OLMALI. SON SÖZ ESAD BİZE SAVAŞ AÇMIYOR DİKKAT.84 ÜLKENİN ASKERİ VAR BÖLGEDE DİKKAT.AMAÇ PETROL VE DOĞAL GAZ.
yalan haber
Türkiye dış siyasetinin Erdoğan dışında çok başarısız buluyorum. Dış işleri bakanlığı rezalet yönetiliyor. cümleleri ve kelimeleri yetersiz bağlı bulunduğu parti ile 1-0 önde iken hep malup başlayan bir yönetim yetersizliği var. Tv kanallarındada secilmemiş konuşmasını yapamayan aklında partisinin yaptığı yada yapamayacağı seyleri söyleyen değil savunma içinde olan insanlar topluluğu haline geliyor akp. ya buna çağre bulmalı yada rahat oyun dışına itilecek karın boşuğuna kroşe yemeyi bekliyor.
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