Esad destekçisi iki köydeki sivillere tahliye

Tahliye, Rusya ile Türkiye arasında sağlanan anlaşma kapsamında gerçekleşti.Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdikleri bilinen iki köydeki siviller tahliye edildi. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan köyler muhalifler tarafından kuşatılmış durumdaydı.
Gelişme, Suriye devletinin kontrolü altında bulunan İhbariye televizyonu tarafından duyuruldu. Haberde, Esad destekçisi sivilleri taşıyan otobüslerin bu sabah El Fua ve Kefreya adındaki Şii köylerinden ayrıldıkları belirtildi. Haberde "köylerin sivillerden boşaltıldığına" değinildi.
Haberde, yaklaşık 7 bin sivilin 121 otobüsle, İdlib vilayetine bağlı olan köylerin yakınında bulunan ve rejimin kontrolünde olan Halep'e götürüldükleri kaydedildi.
Söz konusu tahliyenin, Türkiye ve Rusya arasında Salı günü varılan anlaşma kapsamında yapıldığı belirtildi. Muhalifler, köylerin tahliyesi karşılığında, hapishanelerdeki bin 500 tutuklunun serbest bırakılmasını bekliyor.
AFP,rtr/BÜ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı
Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!
OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum