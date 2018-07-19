HABER

Esad destekçisi iki köydeki sivillere tahliye

19.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Suriye'de muhalif gruplar tarafından kuşatılan El Fua ve Kefreya köylerindeki 7 bin sivil otobüslerle Halep'e taşındı.

Esad destekçisi iki köydeki sivillere tahliye

Tahliye, Rusya ile Türkiye arasında sağlanan anlaşma kapsamında gerçekleşti.Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdikleri bilinen iki köydeki siviller tahliye edildi. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan köyler muhalifler tarafından kuşatılmış durumdaydı.

Gelişme, Suriye devletinin kontrolü altında bulunan İhbariye televizyonu tarafından duyuruldu. Haberde, Esad destekçisi sivilleri taşıyan otobüslerin bu sabah El Fua ve Kefreya adındaki Şii köylerinden ayrıldıkları belirtildi. Haberde "köylerin sivillerden boşaltıldığına" değinildi.

Haberde, yaklaşık 7 bin sivilin 121 otobüsle, İdlib vilayetine bağlı olan köylerin yakınında bulunan ve rejimin kontrolünde olan Halep'e götürüldükleri kaydedildi.

Söz konusu tahliyenin, Türkiye ve Rusya arasında Salı günü varılan anlaşma kapsamında yapıldığı belirtildi. Muhalifler, köylerin tahliyesi karşılığında, hapishanelerdeki bin 500 tutuklunun serbest bırakılmasını bekliyor.

AFP,rtr/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
Fenomen olmak için aldığı karar herkesi şok etti!Fenomen olmak için aldığı karar herkesi şok etti!
Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginçDövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den bir heyet İran'a uygulanan yaptırımları görüşmek için geliyor

ABD'den bir heyet İran'a uygulanan yaptırımları görüşmek için geliyor

Firari FETÖ'cü İpek'e şok! Londra'da ev hapsi verildi

Firari FETÖ'cü İpek'e şok! Londra'da ev hapsi verildi

Fenomen olmak için aldığı karar herkesi şok etti!

Fenomen olmak için aldığı karar herkesi şok etti!

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Avrupa Birliğinden 'OHAL' açıklaması

Avrupa Birliğinden 'OHAL' açıklaması

Dışişleri açıkladı: PYD Menbiç'te devriye bölgesinden çekildi

Dışişleri açıkladı: PYD Menbiç'te devriye bölgesinden çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.