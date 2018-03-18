Esad Doğu Guta’daki rejim birliklerini ziyaret etti

Öte yandan muhaliflerin Birleşmiş Milletler ile bölgede ateşkesi görüştüğü bildirildi.Suriye resmi haber ajansı SANA, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Doğu Guta'da yeniden rejim birliklerinin kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret ettiğini kaydetti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook hesabından yayınlanan Esad'ın askerlerle çekilmiş bir fotoğrafının altına, "Doğu Guta'da ateş hattında…Başkan Esad Suriye Arap Ordusu'nun kahramanları ile birlikte" notu düşüldü.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre bölgenin güneyindeki muhalif birlikler Birleşmiş Milletler heyetiyle ateşkes, yardım ve ağır yaralıların tahliyesi konularını görüştü. Feylek El Rahman adlı muhalif grubun İstanbul'da bulunan sözcüsü Vael Elvan, müzakere edilen en önemli konuların "ateşkes, sivillere yardım ve yaralıların Guta dışında tedavi edilebilmeleri için tahliye edilmesi'' olduğunu, ancak ''bölgeden çıkış ve tahliye" konusunun görüşülmediğini söyledi.

Suriye devlet televizyonu, Suriye ordusunun Doğu Guta'da bulunan Harasta'daki muhalif güçlere bölgeden çekilmeleri için saat 15:00'e kadar zaman tanındığını duyurmuştu.