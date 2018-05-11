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Esad: Erdoğan teröristleri destekliyor

11.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı radikal İslamcılara sempati beslemekle suçladı.

Esad: Erdoğan teröristleri destekliyor

Esad "Erdoğan teröristleri destekliyor, Müslüman Kardeşler'in yanında yer alıyor" dedi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği özel röportajda, kimyasal silah saldırılarına dair iddiaları, ülkesindeki ABD birliklerini ve yedi yıldır süren savaşın sonunda gelebilecek muhtemel istifasını değerlendirdi.

DW'nin yayın partneri olan Yunan SKAI televizyonunda yayınlanan röportajında Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı radikal İslamcılara sempati beslemekle suçladı. Esad "Erdoğan teröristleri destekliyor. Müslüman Kardeşler'in yanında yer alıyor" diye konuştu.

Suriye'deki iç savaşı bir "dünya savaşına" benzeten Esad, yaşanan savaşı "bir soğuk savaştan daha fazlası ancak olgunlaşmış bir savaştan daha azı" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Suriye'de bulunan İran askeri varlığı üzerine düzenlediği saldırıdan saatler sonraki röportajında Esad, "Umarım bu süper güçler arasında doğrudan bir çatışma görmeyiz çünkü bu dünyanın geri kalanı için işlerin kontrolden çıktığı nokta olur" dedi.

"Kimyasal cephaneliğimiz yok"

Beşar Esad, kimyasal silahlarla ilgili kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtta, ülkesinin BM kararlarıyla örtüşen bir biçimde hareket ettiğini ve ellerindeki stokları uluslararası makamlara teslim ettiğini söyledi.

Ellerinde "2013'ten beri hiçbir kimyasal silah olmadığını" söyleyen Esad, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü bunun hakkında araştırmalar yürüttü ve bizim bu silahlara sahip olmadığımız açık" şeklinde konuştu.

Aralık 2014'te örgüt temsilcileri, bir önceki yılki BM Güvenlik Konseyi kararıyla paralel olarak, Suriye'nin kimyasal silah stoğunu parçalarına ayırma işlemine başlamıştı. Ancak bundan sonraki süreçte ABD ve Avrupalı müttefikleri, Şam'ı elinde hala kimyasal silahlar olmak ve bunları siviller üzerinde kullanmakla suçladı.

Geçen ay Duma'da 49 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak Esad, sorumluluk almayı reddederek "Bu bir saçmalık, bu bir oyun. Suriye ordusuna saldırmak amacıyla oynanan son derece ilkel bir oyun" ifadelerini kullandı.

Bir gün "gitmek zorunda kalacağım"

Röportajda belirli şartlar altında istifa edeceği mesajını da veren Suriye Devlet Başkanı, bunun yedi yıldır süren savaşta siyasi bir çözümün parçası olarak gerçekleşmesi olasılığını ise reddetti.

"Suriye halkının benim artık kalmamı istemediğini hissettiğimde, elbette tereddüt etmeksizin gitmek zorunda kalacağım" diye konuşan Esad, "Suriye halkının çoğunluğunun desteğine" sahip olduğunu söyledi. Esad, eğer bu destek olmasaydı "en güçlü ve en zengin ülkelerin hasımlığına rağmen şimdi olduğu üzere yedi yıl direnmesinin mümkün olmayacağını" ifade etti.

Esad, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un gibi ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapmayı ise reddettiğini söyledi. Esad "Bu süreçte (Trump) hükümetiyle bir şey elde edebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

Suriye iç savaşı 2011 yılında Esad'ın istifasını talep eden barışçıl protestolar başladığından bu yana yaklaşık 350 bin kişi hayatını kaybetmiş ve Suriye nüfusunun yarısı yerinden olmuş durumda.

DW/BÜ,EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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