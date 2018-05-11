Esad "Erdoğan teröristleri destekliyor, Müslüman Kardeşler'in yanında yer alıyor" dedi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği özel röportajda, kimyasal silah saldırılarına dair iddiaları, ülkesindeki ABD birliklerini ve yedi yıldır süren savaşın sonunda gelebilecek muhtemel istifasını değerlendirdi. DW'nin yayın partneri olan Yunan SKAI televizyonunda yayınlanan röportajında Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı radikal İslamcılara sempati beslemekle suçladı. Esad "Erdoğan teröristleri destekliyor. Müslüman Kardeşler'in yanında yer alıyor" diye konuştu. Suriye'deki iç savaşı bir "dünya savaşına" benzeten Esad, yaşanan savaşı "bir soğuk savaştan daha fazlası ancak olgunlaşmış bir savaştan daha azı" olarak nitelendirdi. İsrail'in Suriye'de bulunan İran askeri varlığı üzerine düzenlediği saldırıdan saatler sonraki röportajında Esad, "Umarım bu süper güçler arasında doğrudan bir çatışma görmeyiz çünkü bu dünyanın geri kalanı için işlerin kontrolden çıktığı nokta olur" dedi.

"Kimyasal cephaneliğimiz yok" Beşar Esad, kimyasal silahlarla ilgili kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtta, ülkesinin BM kararlarıyla örtüşen bir biçimde hareket ettiğini ve ellerindeki stokları uluslararası makamlara teslim ettiğini söyledi. Ellerinde "2013'ten beri hiçbir kimyasal silah olmadığını" söyleyen Esad, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü bunun hakkında araştırmalar yürüttü ve bizim bu silahlara sahip olmadığımız açık" şeklinde konuştu. Aralık 2014'te örgüt temsilcileri, bir önceki yılki BM Güvenlik Konseyi kararıyla paralel olarak, Suriye'nin kimyasal silah stoğunu parçalarına ayırma işlemine başlamıştı. Ancak bundan sonraki süreçte ABD ve Avrupalı müttefikleri, Şam'ı elinde hala kimyasal silahlar olmak ve bunları siviller üzerinde kullanmakla suçladı. Geçen ay Duma'da 49 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak Esad, sorumluluk almayı reddederek "Bu bir saçmalık, bu bir oyun. Suriye ordusuna saldırmak amacıyla oynanan son derece ilkel bir oyun" ifadelerini kullandı.